Bahia busca volta por cima contra Fluminense na Fonte Nova

Nas primeiras rodadas do Brasileirão, jogar em casa era sinônimo de segurança para o Bahia. Embora as vitórias não viessem jogando fora, quando o time chegava na Fonte Nova, tudo ia bem. Prova disso é que, nas três partidas iniciais em Salvador, o time venceu todos os seus jogos.

De lá para cá, porém, o Bahia não conseguiu mais repetir as suas melhores atuações e não conseguiu somar pontos atuando na capital baiana. Neste domingo, 9, às 16h, o Esquadrão encara um visitante historicamente complicado, o carioca Fluminense, que no últimos 10 jogos em Brasileiros da Série A, viu o Esquadrão batê-lo apenas uma vez.

Nos outros nove confrontos entre os dois, cinco triunfos e quatro empates para os visitantes. Para piorar a situação, nos últimos três confrontos, foram três vitórias para o Fluminense.

Além de mandar para 'longe' o retrospecto ruim diante do rival, o Tricolor também precisa de um triunfo para se afastar da zona do rebaixamento. O Tricolor baiano inicia a 12ª rodada com 11 pontos ganhos, na 16ª colocação, primeira posição fora da zona de desconforto.

Os triunfos

Apesar do histórico complicado contra o Fluminense, as duas últimas vitórias em casa trazem boas lembranças à cabeça do torcedor. A última delas foi em 2011, quando venceu por 3 a 0, com dois gols do atacante Souza e um gol contra do zagueiro Gum, no estádio de Pituaçu, pela 24ª rodada. Naquela ocasião, o triunfo garantiu ao Bahia a saída da zona de rebaixamento.

Dali em diante, o time engrenou e não voltou mais para a incômoda região da 'degola' naquela temporada.

Já a outra vitória veio na semifinal do Brasileirão de 1988, e tem um gosto especial para os torcedores do Bahia. O jogo foi realizado em fevereiro de 1989, na Fonte Nova, e registrou recorde de público no estádio, com 110.438 pagantes. A partida terminou com triunfo do Esquadrão, e o time embalou a jornada vitoriosa diante do Internacional, na grande final da competição.

O Tricolor bateu a equipe das Laranjeiras por 2 a 1. O Flu até saiu na frente no placar com Washington, mas o Bahia empatou com Bobô e garantiu a virada com Gil Sergipano. O jogo de ida terminou empatado em 0 a 0.

Apesar das vitórias importantes, contando todos os duelos entre os dois times no Brasileirão, com o Bahia como mandante, o placar tem ligeira vantagem para os visitantes. Em 19 jogos no total, o Tricolor baiano venceu quatro, empatou nove e perdeu seis. No geral, o Flu também leva vantagem, com 20 vitórias, 14 empates e 8 derrotas do Bahia.

Bahia x Fluminense - 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Quando: Domingo, 9, às 16h

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques (trio de São Paulo)

Bahia - Jean, Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Armero; Renê Jr., Matheus Sales, Régis e Mendoza; Zé Rafael e Vinícius (Rodrigão). Técnico: Jorginho.

Fluminense - Julio Cesar, Lucas, Henrique, Reginaldo e Léo; Orejuela, Wendel, Scarpa e Calazans; Wellington e Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga.

