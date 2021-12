Bahia busca triunfo em jogo do reencontro com Catuense

O Bahia entra em campo nesta quarta-feira, 25, às 19h30e, com a necessidade de vencer a Catuense na Fonte Nova para melhorar a situação no Campeonato Baiano. Oitavo colocado no geral com três pontos em três jogos, o Esquadrão seria o último clube classificado para a segunda fase se o Estadual terminasse hoje.

O jogo, que marca o reencontro entre o Esquadrão e a Catuca após oito anos, é cercado de dúvidas sobre quem será escalado no time azul, vermelho e branco. Ainda sem Omar, o técnico Sérgio Soares tem as opções de manter o garoto Jean, titular na derrota para o Jacuipense, ou promover o retorno de Douglas Pires, que estava lesionado.

Douglas voltou a treinar na semana passada depois de se recuperar de uma lesão na costela. Ele chegou a ser cogitado como titular no início do ano, mas perdeu a vaga porque não estava em forma.

Já Jean, de 20 anos, teve a atuação criticada no seu primeiro jogo como titular da carreira, contra o time de Riachão do Jacuípe. Na opinião de parte da torcida, o garoto falhou no lance do segundo gol sofrido pelo Esquadrão.

Como o treino realizado na tarde de terça, 24, na Fonte Nova, foi fechado para a imprensa, fica difícil saber quem será o escolhido por Soares. A dúvida também surge no meio. Regularizado, Souza pode ser escalado no lugar de Tiago Real ou Pittoni.

*Colaborou Vitor Villar

