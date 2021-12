Bahia busca triunfo diante do lanterna do Baianão para se distanciar do G-4

O Bahia enfrenta neste domingo, 4, às 16h, o Jacobina, fora de casa, no estádio José Rocha, pela quarta rodada do Campeonato Baiano, ainda com a pressão de buscar melhores resultados - e também um melhor futebol - neste início de temporada.

Depois de conquistar apenas quatro pontos em três jogos pelo torneio estadual, a equipe comandada pelo técnico Guto Ferreira não tem mais espaço para vacilos na competição.

Uma derrota ou até empate hoje em Jacobina pode colocar o Esquadrão em situação delicada na tabela - o Bahia inicia a rodada na sexta posição, três pontos atrás da zona de classificação para as semifinais do torneio. Quatro times aparecem na parte de cima da tabela (Vitória, Bahia de Feira, Juazeirense e Jequié), todos com sete pontos.

Conquistar triunfos hoje e na próxima quarta-feira, na Arena Fonte Nova, contra o Vitória da Conquista, são fundamentais para que o elenco Tricolor - e seu criticado técnico - não cheguem ao Ba-Vi no domingo após o carnaval (dia 18), no Barradão, pressionados pela possibilidade de eliminação antes das semifinais do estadual.

Pode colaborar para a busca do triunfo enfrentar o lanterna da competição: o Jacobina perdeu as três partidas até o momento no Baianão, para Jequié, Juazeirense e Bahia de Feira, marcando apenas um gol e sofrendo cinco.

Vencer diante do Jacobina também servirá como afirmação para a equipe do técnico Guto Ferreira, que segue muito criticado pela torcida, devido ao futebol ainda pouco convincente apresentado nas cinco primeiras partidas do Esquadrão em 2018 (três pelo Baianão e duas pelo Campeonato do Nordeste).

Caso traga para Salvador os três pontos hoje, o Esquadrão obterá, pela primeira vez no ano, dois triunfos em sequência, o que será importante para o treinador Guto conseguir um pouco de tranquilidade no reinício de trabalho no Bahia, após seu retorno depois da passagem pelo Internacional.

Equipe ideal

O jogo de hoje também é uma oportunidade de Guto começar a esboçar aquilo que pode começar a se estruturar como o time titular ideal do Tricolor.

Pela primeira vez no ano, o técnico ganhou uma folga de cinco dias desde a última partida, o triunfo por dois a zero diante do Altos pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

Após entrar bem no segundo tempo da partida no Piauí, com um gol e uma assistência, o centroavante Kayke tem boas chances de começar o jogo em Jacobina. Com isso, Edigar Junio deve ser deslocado para atuar como atacante pelos lados, sua posição de origem quando chegou ao Bahia.

Guto Ferreira costuma a não revelar o time antes das partidas, mas já é sabido que alguns atletas estão fora por lesão. São os casos do lateral direito João Pedro, do volante Nilton e do meia Régis, vetados da partida de hoje.

Outro desfalque é o volante Gregore, que foi expulso no empate sem gols contra o Fluminense de Feira.

Já o volante Edson e o lateral Nino foram liberados e dependem da avaliação da comissão técnica para serem ou não escalados logo de início na partida em Jacobina.

