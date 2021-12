Bahia busca terceiro triunfo no Baianão contra a Jacuipense

O Bahia tenta engatar seu terceiro triunfo no Baianão, neste domingo, 9, às 17h, contra a Jacuipense, na Arena Fonte Nova.

Dos cinco jogos que fez até agora no Estadual, o tricolor conseguiu vencer dois, ambos por apenas um gol de diferença. Está na hora dos atacantes mudarem essa história e colocar mais bolas na rede.

Se em certas circunstâncias no futebol 1 a 0 é goleada, o Esquadrão seguiu isso à risca quando derrotou o Jacuipense (1 a 0) e o Galícia (2 a 1).

E expandindo os números, a coincidência é ainda maior: a equipe comandada por Marquinhos Santos também repetiu a dose na Copa do Nordeste e venceu as três partidas com o escore de um golzinho diante de Vitória da Conquista (1 a 0 e 2 a 1) e CSA (1 a 0).

Dos 11 jogadores que estarão em campo, todos podem fazer gol. Porém, é inegável também que as maiores chances costumam surgir para os atacantes. Marcão será o camisa 9.

Rhayner, suspenso, dará lugar a Branquinho. Maxi Biancucchi, ainda se recuperando de lesão, será substituído por Rafinha.

Quem também ficará de fora é o lateral-direito Galhardo, que sofreu uma entorse no tornozelo. Nova chance para Madson, que, segundo Marquinhos Santos, foi prejudicado pelas cobranças exageradas.

