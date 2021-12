Bahia busca superar Blooming para avançar na Sul-Americana

Ao Bahia, só resta uma única opção na partida desta quarta-feira, 23, às 21h45, contra o Blooming, na Arena Fonte Nova, para avançar à segunda fase da Copa Sul-Americana: vencer por dois gols de diferença o rival boliviano, que venceu a partida de ida com gol do meia Leonardo Vaca. Em caso de triunfo por 1 a 0, a partida vai para os pênaltis. Para o Blooming, uma derrota por um gol de diferença, a partir de 2 a 1, classifica a equipe boliviana.

Por tanto, se não quiser ser eliminado da competição prematuramente, o Esquadrão terá que ser ofensivo e marcar gols. Entretanto, o único atacante que o técnico Guto Ferreira terá a disposição para a partida é o jovem Junior Brumado, que completou 19 anos no último dia 15.

O titular do posição, Edigar Junio, se machucou pouco antes de entrar em campo no jogo do último sábado contra o Palmeiras e, de acordo com o técnico Guto Ferreira, é dúvida até para o confronto contra o Vasco, pelo Brasileirão, no domingo, na Fonte Nova.

“Edigar está fora. Inclusive, é dúvida para o domingo, pelo que o departamento médico me passou. Se correr tudo bem e ele evoluir bastante, tem uma possibilidade bastante remota de jogar no domingo. Senão, a tendência de retorno é na quinta da outra semana, contra o Flamengo”.

Já Kayke, que seria uma opção natural pelo menos para ficar no banco de reservas, acabou barrado pelo treinador tricolor, devido a má fase: com apenas um gol em 14 jogos pelo Esquadrão este ano, o jogador não tem tido a tranquilidade para aproveitar as chances que aparecem. Por isso, para evitar alguma confusão com a torcida durante este jogo decisivo, Guto preferiu preservar o atacante.

“Eu não costumo desistir dos jogadores. Só que o momento de Kayke... A gente não está levando o Kayke e vamos ter um só centroavante à disposição, porque ficam só sete jogadores (no banco) nas partidas da Sul-Americana. Para trazer para dentro do campo um jogador que, ao entrar, toda a torcida vai conspirar contra, por causa da situação de momento dele, então é melhor esperar um momento de trazer uma confiança maior”.

Além de Edigar, outro desfalque do considerado time titular na partida é o goleiro Douglas, que sentiu um desconforto durante a derrota para o Palmeiras. Assim, o técnico preferiu, no jogo desta quarta, poupar o atleta. Entretanto, como não há outro goleiro inscrito na Sul-Americana, Douglas ficará a disposição no banco de reservas, enquanto o veterano Anderson tem uma oportunidade como titular.

“O exame de Douglas não apontou lesão. Só que um desconforto que, neste momento, correria um risco, caso começasse a partida. Nessa situação, dentro de uma competição onde temos apenas dois goleiros inscritos, devido a saída do Rafael (Santos), que saiu pós-inscrição, enquanto não acabar essa fase, não podemos botar ninguém no lugar. Douglas vai estar à disposição, mas não deve começar a partida”.

Blooming em má fase

Adversário do Bahia, o Blooming também vive um momento conturbado com resultados negativos. No último dia 13, a equipe foi derrotada em casa pelo Jorge Wilstermann e não avançou para as semifinais do Campeonato Boliviano. O time do técnico Erwin Sanchez, ex-jogador da seleção boliviana, perdeu as últimas quatro partidas que fez.

