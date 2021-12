Bahia busca seu segundo triunfo em casa contra São Paulo

Desde a vitória diante do Vasco, na última quarta, 9, pela Copa do Brasil, o Bahia tem convocado o torcedor para o duelo deste domingo, 13, contra o São Paulo, às 16h, na Arena Fonte Nova. Afinal, o apoio nas arquibancadas fortalece a equipe. Mas será que o Esquadrão tem retribuído a vibração em resultados? Não exatamente. Ao considerar a Série A de 2017 e os dois jogos em casa no campeonato deste ano, fica claro: o tricolor se sai melhor quando as expectativas da torcida não são tão grandes.

Usando como parâmetro o estádio mais de 50% cheio — mais de 24 mil pessoas, portanto —, o Bahia só conseguiu 46,6% dos pontos. Foram cinco partidas nestas condições, contra Palmeiras, Chapecoense, Atlético-MG, São Paulo e Vitória, e vitórias só frente aos dois últimos. A porcentagem foi praticamente a mesma que a equipe obteve em todo o Brasileirão do ano passado, incluindo os jogos fora de casa, nos quais normalmente é mais difícil conquistar um bom resultado.

Já quando a torcida não consegue preencher metade da Arena, o desempenho é bem melhor: foram 16 partidas e um aproveitamento de 64,6% dos pontos. E nem dá pra dizer que os adversários eram piores: com públicos mais modestos, o Bahia venceu, por exemplo, Cruzeiro, Grêmio, Corinthians e Santos — este último duas vezes: uma em 2017, outra em 2018.

Sendo assim, é bom o Esquadrão fazer valer o convite: ninguém merece encher a Fonte, fazer espetáculo e sair irritado com o time. Para quem deseja ajudar o clube a reverter a estatística lotando o estádio, os ingressos serão vendidos pela internet até as 15h30 e, na bilheteria da Arena, a partir das 9h, com guichê exclusivo para sócios e tricolores com prioridade.

Se o Bahia, 15º colocado na Série A, tem a missão de retribuir o apoio do torcedor com um triunfo, o São Paulo vai buscar interromper um incômodo jejum: sob o comando de Diego Aguirre, o tricolor paulista ainda não ganhou fora de casa. Foram três empates —Fluminense, Ceará e Rosario Central (ARG) — e três derrotas —Atlético-PR, Corinthians e São Caetano. No Brasileirão, o time treinado pelo uruguaio está em décimo, com seis pontos.

E o técnico uruguaio Aguirre não tem boas lembranças da Fonte Nova: como jogador, estava em campo na partida de ida da final do Campeonato Brasileiro de 1988, vencido pelo tricolor por 2 a 1 contra o Internacional. Naquela oportunidade, o então atacante entrou no lugar do lateral Luis Carlos Winck, mas não conseguiu evitar a derrota.

Do lado do Bahia, Guto Ferreira deve levar a campo a mesma equipe que venceu o Vasco por 3 a 0. A única dúvida é na lateral direita entre João Pedro, melhor jogador da partida, e Nino Paraíba, que se recuperou de uma amigdalite.

