Bahia busca seu primeiro triunfo na Copa do Nordeste

Ainda sem vencer na Copa do Nordeste, o Bahia busca seu primeiro triunfo contra o Vitória da Conquista neste sábado, 25, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 3ª rodada.

Na lanterna do Grupo B, depois de uma derrota para o CSA e um empate com o Santa Cruz, o tricolor mira um triunfo para continuar sonhando com uma vaga na segunda fase do Nordestão.

Para sair da incômoda posição na sua chave, o Esquadrão já poderá contar com dois reforços gringos. O atacante argentino Maxi e o volante paraguaio Pittoni foram relacionados para a partida e serão opções para o técnico Marquinhos Santos.

Com uma maratona de jogos no inicio da temporada, o treinador tricolor dará continuidade ao rodízio de jogadores. Para este sábado, o meia Branquinho e o volante Diego Felipe serão poupados, abrindo espaço para dois pratas da casa: o meia Anderson Talisca e o atacante Ítalo Melo.

A baixa no elenco tricolor é o lateral-direito Galhardo, que sofreu uma fissura no pé e ficará de fora dos campos por três semanas. Com a lesão, o jogador está fora da primeira fase do Nordestão. Já o meia Emanuel Biancucchi segue sem condições de atuar por não estar regularizado junto a CBF.

Desfalque no gol

Na terceira posição do Grupo B, com apenas um ponto, o Vitória Conquista vai ter o desfalque do goleiro Alex, que saiu machucado do empate contra o CSA, na última rodada. O arqueiro deve ser substituído por Zé Neto, no gol do Bode.

