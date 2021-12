Bahia busca selar classificação contra CRB na Copa do Brasil

Roger Machado chegou ao Bahia na semana passada, mas a verdadeira apresentação do treinador será nesta terça-feira, 9, às 19h15, contra o CRB. Diante de uma Arena Fonte Nova provavelmente lotada, o novo técnico vai dar o primeiro passo rumo ao time ofensivo que planeja para o Tricolor.

O Bahia se classifica para a quarta fase da Copa do Brasil com uma vitória simples e, com ânimo renovado, tem tudo para fazer valer o favoritismo. Mas o torcedor que não espere grandes mudanças em relação ao duelo de ida: embora Roger tenha fechado os treinos anteriores ao jogo – o que será comum, pelo seu histórico –, não houve tempo para revoluções táticas.

Apesar de ter participado de apenas quatro treinos com o novo comandante, o atacante Élber jurou que a equipe já “assimilou bem” as ideias de Machado. “Ele já mostrou nos antigos clubes que passou, e nesses primeiros dias que estivemos com ele em campo, que gosta de transição rápida, posse de bola, uma equipe bastante ofensiva”, falou o jogador.

Também com novo técnico, o CRB vive momento caótico. Roberto Fernandes pediu demissão após a eliminação da Copa do Nordeste, e a diretoria respondeu com duras críticas. De quebra, o time alagoano será comandado interinamente na Fonte: o novo treinador Marcelo Chamusca decidiu apenas observar a partida, apesar de seu caráter decisivo.

