Bahia busca seguir em recuperação contra o Avaí

Perdi, mas perdi para o campeão. Consolo psicológico que não tem nenhum efeito prático, porém é capaz de explicar algumas coisas – ao menos em parte. Como, por exemplo, a campanha do Bahia até então no Campeonato Brasileiro.

Após 13 rodadas disputadas, o time está em 13º. Posição modesta, mas que se compreende pela força dos adversários enfrentados. Oito (62%) dos 13 jogos realizados pelo Tricolor foram contra times que ocupam o Top 10 da classificação. Neste domingo, 16, o time terá um 'alívio': encara o vice-lanterna Avaí, às 19h, no estádio de Pituaçu.

A palavra 'menosprezo' não pode fazer parte do dicionário de nenhum desportista, mas o status dos oponentes tem influenciado fortemente no desempenho do Esquadrão. As seis derrotas sofridas até o momento foram diante de times que ocupam a metade de cima da tabela: Corinthians (1º), Grêmio (2º), Flamengo (4º), Palmeiras (7º), Vasco (8º) e Botafogo (9º).

O único triunfo sobre equipes de boa campanha ocorreu contra o Cruzeiro (6º). Os demais sucessos foram diante de ameaçados de rebaixamento: Atlético-PR (14º), Ponte Preta (15ª) e Atlético-GO (20º). Além disso, houve empates contra Coritiba (10º), Fluminense (11º) e Vitória (18º) – as posições estão de acordo com o início da rodada, não computadas as partidas deste sábado, 15, finalizadas após o fechamento desta página.

Foi frente à Macaca, na última quarta-feira, que o Esquadrão começou a esboçar uma reação na Série A – vinha de sequência de sete partidas sem vencer e com apenas três gols marcados. Depois de pegar o Avaí, fecha o ciclo de três partidas diante de rivais 'em dificuldade' contra o Atlético-MG, 12º colocado, em Belo Horizonte. Em seguida, até o final do primeiro turno, pega Santos (3º), Sport (5º), Chapecoense (16ª) e São Paulo (17º).

Há ainda dois detalhes que trazem bons fluidos para o Bahia nesta noite. Um é o retrospecto frente ao Avaí, adversário que só enfrentou três vezes pela elite nacional, com dois triunfos e um empate. No confronto geral em partidas oficiais, são 16 encontros, com oito sucessos tricolores, quatro empates e quatro derrotas.

Outro fator que dá esperança é o estádio de Pituaçu, acionado por conta de evento na Arena Fonte Nova. Palco do acesso em 2010 e dos títulos estaduais de 2012 e 2014, o caldeirão não vê um revés do Bahia há mais de dois anos – o mais recente foi para o Jacuipense, em fevereiro de 2015. O Esquadrão ganhou os 10 jogos mais recentes que fez lá.

Sobre a atual situação do Avaí, o técnico Jorginho trata de descartar possíveis facilidades: "É uma equipe perigosa, tem bons jogadores. A bola parada deles também é muito forte. Não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. São duas equipes que querem fugir da zona de rebaixamento. A gente já não está, eles estão. A gente precisa encarar esse jogo como uma decisão".

Quanto à escalação, sem poder contar com os suspensos Tiago e Zé Rafael, Jorginho já confirmou que vai optar pelo zagueiro Éder e o meia Allione, de volta à equipe titular. Com uma luxação num dedo do pé, o centroavante Rodrigão continua como dúvida.

