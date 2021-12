Bahia busca se redimir de série da derrocada no 1º turno

Oito pontos em 11 jogos. Um aproveitamento de 24% para nenhum lanterna de campeonato botar defeito. América-MG e Sampaio Corrêa, respectivamente últimos colocados das Séries A e B do Brasileiro, teriam que diminuir seu rendimento em dois pontos percentuais para igualar o feito.

A tal façanha foi alcançada pelo Bahia na reta final do primeiro turno, a partir de uma derrota em Santa Catarina para o Criciúma, mesmo time que o Tricolor volta a enfrentar, sexta-feira, 30, às 19h15, na Arena Fonte Nova.

O duelo com o Tigre abre a volta da sequência que quase acabou com o sonho do acesso do Esquadrão ainda no turno inicial da competição. O trágico desempenho naquele período ocasionou, entre outras coisas, a demissão do técnico Doriva, sua substituição por Guto Ferreira, a saída do gerente de futebol Éder Ferrari, declarações intempestivas do presidente Marcelo Sant'Ana - que ameaçou demitir atletas - e o afastamento de jogadores.

O revés por 3 a 2 em Criciúma foi o primeiro de quatro consecutivos - o Bahia caiu em seguida diante de Londrina, Tupi e Brasil de Pelotas. Depois, ainda arrancou dois triunfos nos sete jogos derradeiros do primeiro turno, mas o time só conseguiu mesmo se restabelecer com o início das partidas de volta.

Da rodada inicial do returno até o frustrante empate com o CRB no último sábado, o Tricolor somou 15 pontos em oito embates. O aproveitamento de 63% é de líder, mas ainda assim apresenta-se inferior ao que o Bahia alcançou na mesma série de jogos na metade inicial do campeonato: 71%, com 17 pontos somados.

Ou seja, mesmo tendo ido bem, o time não foi capaz de igualar o desempenho do seu melhor momento nesta Série B. Agora, a meta é fazer completamente diferente do que foi realizado no primeiro turno. Caso repita os míseros oito pontos conquistados naqueles 11 jogos, chega a 47 e o máximo que consegue é não ser rebaixado à Série C. Por outro lado, se mantiver o aproveitamento de 63% deste returno, alcança 63 pontos, o que lhe dá, segundo o departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), 99,8% de chance de subir.

Sem vacilar

Após o desastre de Maceió no sábado - quando a equipe vencia por 2 a 0 e, mesmo com um jogador a mais, acabou cedendo o empate -, o técnico Guto Ferreira falou sobre a necessidade de amadurecimento do time daqui para frente. "Nós não podemos vacilar. Não podemos errar. Quem quer chegar não pode ter esses erros, principalmente nessa situação. Paciência. É bola para frente, só que não volta mais. O importante é levar um ponto e a consciência de que erramos para que não voltemos a fazer", afirmou.

Ontem, em entrevista coletiva, foi a vez do meia Renato Cajá lamentar as falhas da equipe. No entanto, o jogador ressaltou sua confiança no sucesso: "A gente tem um time qualificado. O time tem chegado e finalizado de todas as formas. Temos chegado com facilidade. Agora, precisamos aproveitar e concluir com gols. Dentro ou fora de casa precisamos ter a consciência de finalizar para ter a vitória o mais rápido possível".

Para o confronto com o Criciúma, Guto Ferreira fará pelo menos uma mudança. O lateral direito Eduardo volta de suspensão e recoloca no banco Tinga, muito criticado por ter cometido o pênalti que gerou o primeiro gol do CRB.

No ataque, Allano, substituído pela segunda partida consecutiva no intervalo - ele completou apenas três de seus 10 jogos pelo Esquadrão, todos como titular - continua tendo sua vaga ameaçada pelo velocista Misael.

