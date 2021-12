Bahia busca retorno ao G6 do Brasileirão diante do Ceará

Antes mesmo de entrar em campo pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia já tem motivos para comemorar. O Tricolor viu concorrentes diretos por vaga na Libertadores tropeçarem no fim de semana e agora tem caminho aberto para retornar ao G-6 da competição nacional. Para isso, basta o Esquadrão vencer seu compromisso de hoje, às 19h30, contra o Ceará, no Estádio de Pituaçu.

O Bahia já esteve no grupo dos seis primeiros em duas ocasiões nesse Brasileirão. O time terminou em quinto lugar a terceira rodada, e mais recentemente alcançou a sexta posição ao vencer o Avaí, na 22ª data reservada para a competição nacional.

Com 41 pontos, o Esquadrão ocupa hoje a oitava posição, mas pode ultrapassar Grêmio, Internacional e Corinthians caso conquiste o triunfo logo mais. Se empatar, apenas o Tricolor Gaúcho será deixado para traz pela equipe baiana.

Dos quatro times que começaram a rodada ao alcance do Bahia, só o São Paulo Venceu. Resta agora o Esquadrão fazer a parte dele em Pituaçu. O estádio, por sinal, pode ser considerado um trunfo para o time. Desde o retorno para a Série A, em 2016, o Tricolor disputou seis jogos do Brasileirão lá e só foi derrotado uma vez, justamente esse ano, pelo Santos. Nas outras partidas foram dois triunfos e três empates.

Além do fator casa, Roger Machado deve contar com o reforço de Nino Paraíba na partida de hoje. O camisa dois treina com bola desde sexta-feira e apresentou condições físicas de voltar para a equipe.

Na outra lateral, as notícias não são tão boas. Como não participou do treino de sábado em Pituaçu, a tendência é que Moisés siga fora e Giovani seja mantido no onze inicial do Esquadrão contra o Ceará.

A preparação para a partida foi encerrada ontem, em atividade com portões fechados no Fazendão. Apesar do mistério, a única mudança na escalação deve ser mesmo o retorno de Nino Paraíba.

Seca de gols

Se voltar ao G-6 é o objetivo coletivo dos jogadores tricolores, fazer as pazes com as redes é a meta pessoal de Gilberto. Artilheiro do Bahia e um dos principais goleadores do futebol brasileiro no ano, ele já está há cinco partidas sem marcar gols no Brasileirão.

A última bola na rede de Gilberto foi na 20ª rodada, contra o Corinthians, dia 21 de setembro. Ou seja, hoje o jejum completa um mês. De lá para cá, ele entrou em campo em cinco oportunidades e foi poupado de um jogo. Sem a contribuição do camisa 9, o Esquadrão tem média de um gol por partida no período.

Em 2019, o atacante viveu outras duas sequências negativas e chegou a ficar seis partidas sem marcar gols em duas oportunidades. Ainda assim, já soma 26 tentos com a camisa tricolor e é seguido de longe por Fernandão, que acumula onze bolas na rede.

O adversário

Se a rodada tem sido boa para o Bahia, o mesmo não pode ser dito em relação ao Ceará, que perdeu uma posição e foi parar na zona de rebaixamento. Além da pressão de ter que pontuar para deixar o Z-4, o time do técnico Adílson Batista vai precisar superar uma série de desfalques: Samuel Xavier, Fabinho e Thiago Galhardo cumprem suspensão e não podem entrar em campo hoje.

