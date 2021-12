Bahia busca recuperação fora de casa contra o CRB pela Copa do Brasil

Pelo segundo ano seguido, a gestão do presidente Guilherme Bellintani acaba tendo que trocar o técnico do Bahia ainda no primeiro semestre da temporada. Na alta noite do domingo, 31, o Bahia informou a demissão de Enderson Moreira, desgastado pelas eliminações precoces nas primeiras fases da Copa do Nordeste e da Copa Sul-Americana.

Enquanto o novo treinador não chega, o elenco tricolor precisará se recuperar rapidamente da saída de Enderson e mudar a chave depois da decepcionante atuação na derrota para o Sampaio Corrêa, sábado, pelo Nordestão. A primeira chance já é na partida desta terça-feira , 2, às 19h15, contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (Alagoas), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Quem comandará o tricolor baiano no confronto é Cláudio Prates, que assume como interino até a chegada do novo comandante do Esquadrão.

Estar como técnico interinamente no Bahia é uma situação que Claudinho, como é chamado no Fazendão, já conhece bem. Em junho do ano passado, ele ficou à frente do time por três jogos, depois da demissão de Guto Ferreira.

O primeiro jogo foi a derrota fora para o Paraná, que terminou como lanterna do Brasileirão, por 2 a 0. Depois, um empate e um triunfo em dois jogos seguidos na Arena Fonte Nova: um 3 a 3 com o Botafogo, seguido de um 1 a 0 sobre o Corinthians.

Este ano, Prates teve a oportunidade de comandar o clube em mais duas partidas, mas desta vez como técnico do time sub-23. As duas partidas, ambas fora de casa, terminaram empatadas: 0 a 0 com o Fluminense de Feira e 1 a 1 com o Atlético de Alagoinhas.

Somando-se todas as partidas, Prates fica com um aproveitamento de 40% dos pontos disputados, com um triunfo, três empates e uma derrota em cinco jogos.

Treino em Maceió

Nesta segunda, 1º, Cláudio Prates comandou um treino no Centro de Treinamentos do CSA, na capital alagoana, o único antes do jogo de hoje. Na atividade, o técnico interino testou o provável time titular e realizou um coletivo tático.

Uma novidade para o jogo de logo mais pode ser o retorno do lateral direito Nino Paraíba ao time. Após um período fora, Nino voltou no jogo contra o Atlético, em Alagoinhas, mas sentir dores durante a partida. Entretanto, Nino já está liberado pelo departamento médico e fica à disposição para esta noite.

Entrevistado de nesta segunda, o lateral comentou sobre a demissão de Enderson e falou que é uma situação normal no futebol. “A gente recebeu [a notícia] quando chegamos no hotel. Temos que levantar a cabeça porque já temos esse jogo, e pensar agora nos campeonatos que estamos. Sabemos que isso acontece, é do futebol. Ele saiu, depois chega outro e já passa. A gente fica triste, mas é vida que segue”.

adblock ativo