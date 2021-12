Bahia busca reabilitação em casa diante do Londrina

A Série B é cheia de horários alternativos para o torcedor. São jogos geralmente às terças, sextas e sábados, a grande maioria à noite. Só há um espaço na tabela com partidas pela tarde e no final de semana - e por isso é chamado de 'horário nobre' da competição por quem a disputa.

Neste sábado, 18, enfim, chegou o dia de o Esquadrão estrear em casa no horário mais concorrido: O Tricolor pega o Londrina, pela 10ª rodada, às 16h.

Dos nove jogos até aqui, o Bahia fez apenas dois num sábado pela tarde - ambos, porém, longe de Salvador, contra Paraná e Vasco. Na estreia, pegou o Avaí em casa num sábado, mas às 21h.

Quando a tabela das 11 primeiras rodadas foi divulgada, em março, a total ausência de jogos na Fonte no horário nobre gerou revolta na diretoria tricolor. O próprio duelo deste sábado estava marcado para as 21h, mas foi antecipado para a tarde após solicitação do clube.

"Não jogar no sábado à tarde é ruim porque, em tese, atrai menos torcida, e isso influencia no desempenho do time", explicou o vice-presidente do clube, Pedro Henriques. "Por outro lado, quase todos os nossos jogos foram em horários do SporTV, e a nossa exposição na TV aumentou".

Um bom comparativo é com o Vasco, o outro time campeão brasileiro que disputa a Série B. Todos os jogos dos cariocas nas rodadas do final de semana aconteceram no sábado - ou seja, não atuaram na sexta - e sempre à tarde. Foram cinco até agora, três em casa.

Até a 26ª rodada, a mais distante divulgada até agora pela CBF, o Cruzmaltino terá outros oito duelos no sábado à tarde, sendo a metade no Rio de Janeiro. O Tricolor, fora o deste sábado, terá mais cinco, porém só dois em Salvador.

"O Vasco, tecnicamente, estaria em vantagem", diz Henriques. "Mas não achamos essa nova tabela ruim. Queríamos ter mais partidas no sábado, mas jogar na sexta às vezes facilita. Se o jogo seguinte for na terça, temos mais tempo de planejar a viagem e recuperar atletas", completa.

Bom público

A expectativa para este sábado é de ter o melhor público do Bahia nesta Série B. Até a tarde desta sexta-feira, 17, haviam sido vendidos 9 mil ingressos, pouco menos que o total do melhor público do clube até agora: 12 mil, contra o CRB, em Pituaçu. O Tricolor tem a melhor média de presença de torcida do campeonato, com 9 mil pessoas por jogo.

"Teremos o fator casa a nosso favor, com nosso torcedor apoiando. Vai ser o nosso primeiro jogo aqui sábado à tarde e isso será fundamental para sair com os três pontos", disse o 'Brocador' Hernane.

Sem o meia Renato Cajá e o volante Feijão, suspensos, o técnico deve escalar nas vagas, respectivamente, Régis e Paulo Roberto. Nesta sexta, o time treinou em Pituaçu com portões fechados. Doriva também não terá Edigar Junio, com um problema num tornozelo.

adblock ativo