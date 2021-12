Bahia busca primeiro triunfo diante do Figueira em Barueri

O Bahia tem a missão de cortar pela raiz a "Figueira" do Campeonato Brasileiro, às 18h30 deste domingo, 27, na Arena Barueri.

Assim como a árvore que inspirou seu nome e não pode ser construída perto de casas por crescer demais e deformar paredes, o Figueirense gosta de atrapalhar a vida do tricolor na Série A.

Como mandante, o time de Florianópolis está invicto diante do Esquadrão. Ao todo, são dois triunfos e um empate. No entanto, a situação pode ficar favorável para o lado azul, vermelho e branco. Se vencer a equipe catarinense, o Bahia vai superar o adversário no retrospecto.

Até agora, o Figueira leva a melhor: quatro vitórias, três derrotas e dois empates. Como o saldo de gols está empatado (10 a 10), o tricolor só precisa de um triunfo para superar o adversário no geral da Primeira Divisão.

Como o Figueirense foi punido e terá que jogar em Barueri, a torcida tricolor em São Paulo está empolgada com a campanha "#Borainvadir" e promete ser maioria no estádio.

Mesmo esquema

Para a partida, o técnico Marquinhos Santos vai manter o esquema no qual Anderson Talisca e Lincoln revezam entre o meio e o ataque: enquanto um arma as jogadas, o outro vira um falso centroavante.

"Não temos [camisa 9]. Aí, a gente alterna o Talisca e o Lincoln flutuando por ali. E no decorrer da partida, a gente tem colocado o Jeam", explicou o treinador.

No Campeonato Baiano, o esquema deu certo. Lincoln marcou dois gols. Já Talisca fez quatro.

Contra o Cruzeiro, Talisca brocou, mas o tricolor perdeu: 2 a 1. Para reforçar a marcação, Uelliton - não pegou a Raposa por questões contratuais - será titular no lugar de Rafael Miranda.

Na reserva, o lateral-direito Roniery apareceu no BID da CBF e foi relacionado pela primeira vez.

