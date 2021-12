Bahia busca posição final mais honrosa desde 1990

Na gangorra das expectativas, o torcedor do Bahia se viu em situações diferentes desde o início do ano. De uma pré-temporada preocupante, com contratações questionadas diante de um mercado ousado feito pelo arquirrival, passou à empolgante conquista da Copa do Nordeste casada a um início alentador de Brasileiro.

Depois, com as trocas de comando técnico e a queda da qualidade no futebol, a esperança transformou-se em tensão na luta contra o rebaixamento. Agora, com a melhor campanha geral das últimas 10 rodadas da Série A, os tricolores voltaram às nuvens.

Com o triunfo da última quinta, por 3 a 1, na Fonte Nova, sobre o Santos, o Tricolor atingiu sua melhor pontuação na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Soma 49 e está na nona colocação, apenas um ponto atrás de Flamengo (7º) e Vasco (8º), e com dois de desvantagem para o Botafogo (6º). Ou seja, faltando três rodadas para o término da competição, a possibilidade de fechar na sexta colocação é totalmente real.

O feito seria o mais significativo do Bahia no Brasileirão desde 1990, quando alcançou as semifinais e acabou no quarto posto. Depois dali, a melhor posição alcançada pela equipe na elite nacional foi a sétima – na edição de 1994, ano em que caiu diante do Palmeiras nas quartas de final.

Esta colocação, na temporada em vigor, já seria suficiente para entrar na rota da Libertadores, torneio que o Esquadrão não disputa desde 1989. Até o nono posto pode servir, no caso de o Grêmio conquistar a competição continental deste ano e o Flamengo sagrar-se campeão da Copa Sul-Americana.

Já no terreno do sonho, o Bahia tem chance matemática de alcançar até a quarta posição, a mesma de 27 anos atrás, e entrar direto na fase de grupos da Libertadores de 2018. Para isso, entretanto, teria de ganhar todos os seus jogos e torcer por fracasso total de Santos e Cruzeiro.

Além da possibilidade de final histórico, o Tricolor conta outros números marcantes. Com 49 gols somados, o time ostenta o terceiro ataque mais positivo do campeonato. Este número, mesmo com três partidas ainda a disputar, já é o maior do Bahia em todas as suas participações no Brasileiro com este formato. O time também se destaca pela espetacular campanha como mandante. Com aproveitamento de 63% (10 triunfos, quatro empates e quatro derrotas), tem o quarto melhor desempenho em casa.

De acordo com o site Infobola, o Esquadrão tem probabilidade de 26% de se classificar à Pré-Libertadores de 2018. O meia Zé Rafael falou sobre como o elenco enxerga a busca por essa meta: “Trabalhamos o ano todo para conseguir essa vaga. No início, o objetivo era permanecer na Série A; depois, buscar coisas maiores, como a Libertadores. A gente está num momento muito favorável. Acredito que a gente possa buscar essa vaga e vai ser uma coisa maravilhosa. Faz tempo que o Bahia não participa [da Libertadores]”.

Ainda sem Lucas

Para a partida deste domingo, 19, às 16h (da Bahia), o técnico Paulo César Carpegiani deverá seguir sem sua zaga titular. Isso porque Lucas Fonseca, recuperado de lesão, ainda aprimora a parte física. Suspenso, Renê Júnior dará lugar a Edson, que voltou a campo na quinta após quatro jogos fora.

