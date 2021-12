Bahia busca permanência na Série A contra Atlético-GO

Uma vitória será muito bem-vinda, mas um simples empate com o Atlético-GO, na tarde deste domingo, 2, em Goiânia, já bastará para livrar o Bahia do pesadelo do rebaixamento para a segunda divisão do futebol nacional.

Em 16º lugar na tabela de classificação da Série A, o tricolor contabiliza 44 pontos, três a mais do que o Sport, que já venceu em dez oportunidades no torneio, númedo idêntico ao do time baiano neste quesito.

Por isso, uma vez que o número de vitórias é o primeiro critério de desempate, o Bahia poderá sucumbir à Série B se perder para o Dragão e se o Leão da Ilha passar pelo rival Náutico, em jogo a ser disputado também neste domingo, no Estádio dos Aflitos.

Contra o time goiano, o técnico Jorginho não terá o atacante Souza, que sofreu um estiramento na coxa, e nem o volante Fabinho, suspenso. Em compensação, o lateral-direito Neto está de volta ao time. Pelo já rebaixado Atlético, a grande novidade é a volta do zagueiro Leonardo, que, recuperado de uma lesão no tendão da coxa, volta aos gramados após ter ficado oito meses parado.

No mesmo horário dos duelos Atlético-GO x Bahia e Náutico x Sport, também fecham o Brasileirão 2012 os jogos Fluminense x Vasco, São Paulo x Corinthians, Grêmio x Internacional, Atlético-MG x Cruzeiro, Portuguesa x Ponte PReta e Coritiba x Figueirense.

Bahia - O técnico Jorginho terá dois desfalques para a partida a ser disputada no Serra Dourada: estão fora o artilheiro Souza, que sofreu uma lesão na coxa, e o volante Fabinho, que cumprirá suspensão.

A julgar pelos testes que promoveu durante a semana, o treinador tricolor parece disposto a lançar mão de Jones Carioca para a vaga no ataque e a manter o volante Diones no meio campo.

Como Fabinho havia atuado improvisado como lateral no jogo contra o Náutico, pela rodada anterior, a ausência do volante não será sentida de imediato pela equipe baiana na partida derradeira.

Com uma campanha que oscilou entre altos e baixos, o Bahia tem 39,6% de aproveitamento dos pontos disputados: venceu dez jogos, empatou 14 e perdeu 13. O Esquadrão está há duas rodadas sem perder.

Atlético-GO - Além da volta do defensor Leonardo, que não atuava desde o mês de março, o Dragão terá também os reforços do zagueiro Gustavo, do lateral-direito Marcos e do volante Mahatma Gandhi.

Por outro lado, o volante Marino, que acumulou três cartões amarelos, cumpre suspensão e não joga. O mesmo acontece com os laterais Eron e Ernandes.

Sendo assim, o técnico Jairo Campos deverá promover a improvisação do zagueiro Diego Giareta no lado esquerdo da equipe goiana.

Embora esteja rebaixado desde a 34ª rodada do Brasileirão, quando perdeu para o Corinthians, o Dragão tem horado a sua participação no torneio e tem melhorado o seu aproveitamento. A equipe já acumula três jogos sem perder.

adblock ativo