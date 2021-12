Bahia busca o centésimo gol na nova Fonte

O time do Bahia tem mais um incentivo para lutar pela vitória, na tarde deste sábado, 13, diante do Ceará. Com a marca de 99 gols já conquistada na Arena Fonte Nova, o Esquadrão vai confiante para registrar o seu 100º gol.

Na atual temporada, o principal artilheiro é Kieza, com 14 gols. Justamente o K9, que volta ao time após sete jogos de ausência por causa de uma contusão muscular. Ídolo da torcida, o capixaba comemora nesta sexta-feira, 12, seu primeiro Dia dos Namorados com Naiane Oliveira, musa do rival Vitória.

Com 10 gols, o também atacante argentino Maxi Biancucchi é o segundo artilheiro do Bahia em 2015.

Para apoiar e incentivar o time neste grande momento, os torcedores tricolores garantiram cerca de 10 mil ingressos na venda promocional antecipada, que terminou na quinta, 11, com preço mínimo de R$ 10.

Nesta sexta, 12 e sábado, 13, os ingressos voltam ao preço regular, a partir de R$ 15 nas bilheterias do setor Super Norte da Arena Fonte Nova. Estão à venda no Shopping da Bahia e nas lojas Casa do Tricolor, além da bilheteria e do site da arena.

A MRV Engenharia divulgou na quinta, 11, que será o principal anunciante na camisa do Bahia, que ainda não confirma o acerto.

