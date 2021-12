Bahia busca melhorar aproveitamento fora contra S. Corrêa

A temporada de fazer cálculos chegou um pouco mais cedo para o torcedor do Bahia neste ano. Com as seis derrotas nos últimos sete jogos, o Tricolor chegará à 16ª rodada da Série B, nesta sexta-feira, 15, no 11º lugar, a sete pontos do G-4, e não tem mais tanta margem assim para errar.

Às 21h30, o Esquadrão pega o Sampaio Corrêa em São Luís. Será o sétimo jogo fora de casa da equipe, que não tem dado sorte até aqui como visitante: perdeu cinco duelos, inclusive os últimos quatro, venceu apenas uma e empatou a outra. Tem 19% de aproveitamento.

Se ainda quiser o acesso, o Bahia precisa melhorar seu rendimento longe de Salvador. Desde 2006, primeiro ano em que a Série B foi decidida nos pontos corridos com 20 times, a média de pontos para subir é de 63 pontos. Atualmente, o Tricolor tem 20.

O problema é que, dos 43 pontos que o Esquadrão tem de ganhar, 10 precisarão ser como visitante. Contando com o desta sexta, serão 12 jogos fora de casa, e o Tricolor tem que vencer quatro. Isso, considerando que o Bahia ganhe todos os próximos duelos na Fonte Nova - serão 11.

Ganhar 43 pontos em 69 disputados significa um aproveitamento de 62%. Atualmente, a marca do time comandado por Guto Ferreira é de 44%.

Preparados

Se o pouco tempo para treinar era um dos problemas e a falta de entrosamento, principalmente com o técnico, também complicava, então o Bahia não tem mais do que reclamar.

O time teve seis dias exclusivos para treinamento em Porto Seguro, e confia neles para deixar a segunda metade da tabela: "À medida que o time repete as instruções, que pega o modelo, então entendem onde podem encontrar os colegas da maneira mais rápida, e o jogo flui melhor. Isso dá confiança", disse Guto.

O treinador, porém, deixou claro que não dá para esperar uma metamorfose total por conta deste tempo: "Vamos evoluir em relação ao que vínhamos jogando, apresentar situações melhores. Para esse trabalho a gente necessita que dê o resultado de campo para fortalecer a confiança na cabeça dos jogadores e na cabeça do torcedor".

Agora, oficialmente sem o goleiro Marcelo Lomba, que foi negociado para o Internacional, Jean assume de vez a titularidade do gol. O resto do time deve ser o mesmo que treinou durante a semana em Porto Seguro.

Na lateral direita, Tinga, recuperado de lesão muscular, volta à equipe. Na outra ala, João Paulo Gomes segue como titular, e Moisés senta no banco. O meia Régis, também recuperado, será reserva.

adblock ativo