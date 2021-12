Bahia busca despertar no Brasileiro com dois jogos na Fonte

Quase três semanas. Ao todo, 20 dias. Esse é o tempo que o torcedor Tricolor passou sem poder apoiar o Bahia em jogos na Arena Fonte Nova, casa do clube desde 2013.

No período, o Esquadrão conquistou, no Barradão, o título do Baianão, com um triunfo sobre o Vitória, mas, na sequência, amargou duas derrotas seguidas longe de Salvador: 1 a 0 para o Blooming, na Bolívia, pela Copa Sul-Americana, e 2 a 0 para o Internacional, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

O reencontro acontece neste sábado, 21, às 16h, contra o Santos, na primeira partida do time na Arena pelo Brasileirão. Na sequência da Série A, tem outro jogo em Salvador, no próximo domingo, contra o Atlético-PR. E a equipe de Guto Ferreira precisa contar com a força do mando de campo para apagar a má atuação ante o Inter.

Em 2018, o Tricolor tem conseguido um ótimo aproveitamento jogando na Fonte Nova. Dos oito jogos no estádio neste ano, são sete triunfos e apenas uma derrota, contra o Botafogo-PB, pelo Nordestão. Um aproveitamento de 88%, apesar do fato de que, até então, só jogou partidas pelo Campeonato Baiano e pelo Nordestão.

No ano passado, quando retornou para a Série A, o Esquadrão terminou com um bom desempenho jogando na Arena: em 27 partidas, foram 17 triunfos, quatro empates e seis derrotas, com um aproveitamento de 68% dos pontos.

As melhores temporadas como mandante após a reinauguração da Fonte Nova, na versão Arena, foram nos anos que o Tricolor disputou a Segunda Divisão do Brasileiro.

Em 2016, ano em que conseguiu o acesso, o Esquadrão obteve um aproveitamento na Arena de 77%, com 23 triunfos, três empates e cinco derrotas.

Em 2015, apesar de não ter conseguido subir à Série A, o time conseguiu um resultado de 78% de aproveitamento, com 23 vitórias, seis empates e apenas três derrotas.

Nos dois primeiros anos atuando na Arena, parece que o Tricolor estava aprendendo a exercer sua força no estádio. Em 2014, o aproveitamento foi de apenas 54%, com 14 triunfos, sete empates e nove derrotas.

Já em 2013, primeiro ano jogando na nova Arena, o resultado foi ainda pior: meros 47% de aproveitamento, com nove vitórias, oito empates e oito derrotas.

Nos últimos três anos, boa parte dessas performances positivas do Tricolor tiveram a mão do técnico Guto Ferreira. Na série B de 2016, o técnico conseguiu impressionantes nove triunfos consecutivos como mandante no comando do Bahia.

No ano seguinte, antes de deixar o clube para assumir o Internacional, o treinador repetiu os bons números jogando na Arena Fonte Nova, conquistando o título da Copa do Nordeste e, no pequeno período que comandou o time na Série A do ano passado, foi com Guto que o Bahia aplicou uma goleada de 6 a 2 no Atlético-PR, na estreia pelo Brasileirão. A esperança do torcedor é que a parceria Guto/Arena/Bahia continue rendendo bons resultados.

12 mil garantidos

Mesmo com a chuva em Salvador, a Fonte Nova terá ao menos 12 mil pessoas, de acordo com a parcial de ingressos garantidos divulgada nesta sexta-feira, 20, pelo Bahia.

O jogo terá sabor especial para o garoto Marco Antônio, que teve seu contrato renovado até abril de 2021. Para isso, o clube teve de pagar cerca de R$ 500 mil para o clube de origem do meia-atacante, a Desportiva Paraense.

Na lista de relacionados para o confronto com o Santos, a novidade é o zagueiro Lucas Fonseca, totalmente recuperado de lesão muscular.

Desempenho na Arena Fonte Nova

2013

47% de aproveitamento:

9 triunfos

8 empates

8 derrotas

2014

54% de aproveitamento:

14 triunfos

7 empates

9 derrotas

2015

78% de aproveitamento:

23 triunfos

6 empates

3 derrotas

2016

77% de aproveitamento:

23 triunfos

3 empates

5 derrotas

2017

68% de aproveitamento:

17 triunfos

4 empates

6 derrotas

2018

88% de aproveitamento:

7 triunfos

1 derrota

