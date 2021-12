Bahia busca contra o Santos 3º triunfo seguido fora de casa

A gangorra do futebol brasileiro oscila rápido demais. O melhor time de todos tempos da última semana logo se transforma no pior da história dos últimos dias.

Exatamente duas semanas atrás, comentava-se sobre o momento de baixa do Bahia, que enfileirava sete jogos sem triunfos no Campeonato Brasileiro e estava à beira da zona de rebaixamento. Agora, ainda aproveitando dois empatezinhos da sequência anterior, pode chegar neste domingo, 23, contra o Santos, na matinê das 11h no Pacaembu, ao sexto jogo de invencibilidade.

Série invicta de 2012 Série invicta de 2012

A série sem derrotas seria a maior (pelo Brasileirão) desde 2012, quando alcançou o pico de sete partidas invicto (veja no quadro ao lado), mas há outra marca bem mais relevante à vista.

Triunfos seguidos fora de casa em 87 Triunfos seguidos fora de casa em 87

Para registrá-la, precisaria vencer o Peixe, o que provavelmente levaria o time à metade superior da tabela de classificação. O triunfo seria o terceiro consecutivo do Esquadrão como visitante, algo que não consegue dentro da elite nacional há 30 anos, desde o Módulo Verde de 1987 (confira em outro quadro ao lado).

Naquela ocasião, o Bahia derrubou três grandes do futebol brasileiro pelo placar mínimo. O 1 a 0 sobre o Fluminense teve gol do atacante Ronaldo Marques. Contra o Santos, o protagonista foi o também atacante Sandro e, diante do Palmeiras, brilhou o lateral direito Zanata.

A lista atual, caso seja completa neste domingo, teria mais uma vez o Santos, além do Atlético-MG (2 a 0, na última quarta-feira) e da Ponte Preta (3 a 0, há 10 dias).

O novo momento do Esquadrão enche a equipe de confiança, algo que se sente nas palavras do meia Zé Rafael. “Retomamos nossa confiança. A gente vinha fazendo bons jogos e, por descuido nosso, acabava não vencendo. Com essa sequência boa de triunfos, a gente tem tudo para subir na tabela e embalar na competição”, acredita.

No entanto, o jogador atenta para as complicações que certamente se apresentarão no Pacaembu: “Vai ser um jogo muito difícil. Vamos pegar uma equipe qualificada, que está no G-4 e tem feito bons jogos, tem tido resultados. Jogar fora de casa com o Santos exige muita atenção. A gente não pode bobear e cometer erros. E, quando tiver a oportunidade, aproveitar”.

Para tentar surpreender o Alvinegro Praiano, algo que fez como visitante em três dos últimos oito confrontos, o Bahia terá de superar desfalques. Suspenso, o volante Matheus Sales está fora. O atacante Rodrigão, ainda lesionado, também não joga. Em compensação, os meio-campistas Renê Júnior e Edson retornam de suspensão. O primeiro é titular e o segundo briga por vaga com Juninho. O zagueiro Lucas Fonseca teria, em princípio, de cumprir um jogo de gancho, mas o clube conseguiu efeito suspensivo e ele vai atuar.

Bruno Henrique volta

No Santos, o maior reforço é o retorno do atacante Bruno Henrique, que cumpriu suspensão no 1 a 0 sobre a Chapecoense. O lateral direito Daniel Guedes também volta depois de ser ausência pelo terceiro cartão.

Santos x Bahia - 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Quando: Domingo, 23, às 11h

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Rodrigo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Farinha (trio do Rio de Janeiro)

Santos: Vanderlei, Daniel Guedes, David Braz, Cléber (Noguera) e Jean Mota; Yuri (Alison), Vecchio, Lucas Lima e Bruno Henrique; Copete e Kayke. Técnico: Levir Culpi

Bahia - Jean, Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Renê Júnior, Juninho, Zé Rafael e Vinicius (Régis); Mendoza e João Paulo. Técnico: Jorginho.

