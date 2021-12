Bahia busca classificação contra Villa Nova

O Bahia conta com um verdadeiro quebra-galho para o duelo desta quarta-feira, 19, às 21h50, em Nova Lima-MG, onde o tricolor enfrentará o Villa Nova, pela partida de ida da primeira fase da Copa do Brasil.

Com Madson e Galhardo vetados - o terceiro reserva Railan não agradou -, o técnico Marquinhos Santos vai escalar o volante Rafael Miranda improvisado na lateral direita.

Acostumado a exercer a função no ano passado, o meio-campista está tranquilo. "Encaro da melhor maneira possível. Claro que não é a minha posição de origem. É uma função que fiz em alguns jogos. Mas sou profissional e estou aqui para contribuir. Se o treinador acha que nessa função posso ser útil, fico feliz em ajudar", disse Miranda, o 'Severino' do Esquadrão.

Na lateral esquerda, Guilherme Santos entra no lugar de Pará. No meio, Fahel - que cumpre jogo de suspensão por expulsão na Copa do Nordeste - será substituído por Wilson Pittoni.

Se vencer por dois gols de diferença, o Bahia elimina o jogo da volta, na Fonte Nova, marcado para o dia 17 de abril. No entanto, o pensamento do grupo é diferente.

"Para este jogo, a gente está evitando falar sobre isso. É um jogo difícil, uma equipe que tem tradição nos seus domínios. Vamos em busca da vitória. Se der, vamos tentar eliminar a segunda partida", disse Miranda.

