Bahia busca classificação antecipada na Copa do Nordeste

Bastou o Bahia perder a primeira partida na temporada para Guto Ferreira começar a ter o seu trabalho questionado. Também, pudera: a derrota para o Paraná, que eliminou o Tricolor da Copa do Brasil, reuniu um pouco de tudo o que a maioria da torcida vinha reclamando.

Postura fora de casa muito aquém da quando atua em Salvador, ataque pouco produtivo e escalação questionável foram alguns dos temas levantados desde a última quarta. E para o clima voltar a ficar leve no Fazendão, nada melhor do que um triunfo neste domingo, 12, às 16h, diante do Moto Club-MA, pela Copa do Nordeste.

Por vários motivos: primeiro que o duelo é fora de casa, situação em que o Esquadrão só venceu quatro vezes desde que Guto assumiu, em junho do ano passado – duas nesta temporada, diante de Sergipe e Vitória da Conquista. Foram seis derrotas neste meio-tempo e dez empates. Segundo que um triunfo neste domingo pode classificar a equipe antecipadamente para as quartas-de-final do Regional.

O meia Allione reconheceu a pressão por um resultado melhor após a derrota em Curitiba: “A gente sabe que está num clube grande, que precisa de bons resultados, que vive com essa pressão. Mas estamos tranquilos, porque todo mundo se preparou para isso. Quem veio para o Bahia sabia que seria assim”.

“É lógico que estamos doloridos com a eliminação, mas agora tem que botar a cabeça na Copa do Nordeste e no Baiano, porque são competições em que podemos chegar ao título”, completou o meia.

Mudanças

O argentino deve ser uma das novidades do comandante tricolor na tentativa de dar uma maior dinâmica ao ataque. Na última vez em que esteve em campo, há mais de um mês, contra o Bahia de Feira, o Esquadrão venceu por 6 a 0 com duas assistências e um gol por parte de Allione.

O próprio argentino concordou que o time está devendo no ataque quando joga fora de casa: “Se você assistir ao jogo novamente [contra o Paraná] verá que o que faltou foi mais eficácia na hora de finalizar. Criamos várias situações de gol e fomos superiores”.

“Então o caminho é melhorar na finalização para abrir uma boa vantagem quando joga fora de casa. Até agora não conseguimos isso. Está faltando”, completou o meia.

Ainda sem Jackson, que continua com dores num joelho e ficou em Salvador, Guto Ferreira vai mudar a zaga titular do Bahia. Em Curitiba quem jogou ao lado de Tiago foi Lucas Fonseca, que sequer viajou com o grupo para São Luís por opção do treinador. Neste domingo, a vaga deve ficar com Éder.

O time embarcou na noite de sexta-feira, 10, para São Luís e na manhã deste sábado, 11, treinou na capital maranhense. Também não foram para lá o atacante Maikon Leite, que fez sua estreia diante do Paraná, e o lateral direito Wellington Silva, que foi relacionado para as duas últimas partidas, mas ainda não entrou em campo. Segundo a assessoria de comunicação tricolor, isso ocorreu por opção de Guto Ferreira.

Moto Club-MA x Bahia - 5ª rodada do Grupo B da Copa do Nordeste

Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)

Quando: Domingo, 12, às 16h

Árbitro: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira (trio de Alagoas)

Moto Club - Ruan, Tote, Wanderson, Ozeia e Chico Bala; Diego Teles, Felipe Dias, Válber e Toni Galego; Eduardo e Vinícius Paquetá. Técnico: Marcelo Vilar.

Bahia - Jean, Eduardo, Tiago, Éder e Pablo Armero; Renê Júnior, Edson, Zé Rafael (Allione) e Régis; Diego Rosa e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

