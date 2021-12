Bahia busca avanço na Série A contra o líder Flu

Figurar entre os dez primeiros colocados e se afastar ainda mais da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. É com esse objetivo que o Bahia, melhor equipe do segundo turno, recebe o líder Fluminense na noite desta quarta-feira, 10, em Pituaçu.

Atualmente na 13ª colocação com 35 pontos ganhos, oito a mais do que o Sport, 17º e primeiro time na zona de degola, o Esquadrão pode chegar até à nona colocação com um eventual triunfo sobre o Flu. O time carioca, por sua vez, lidera o campeonato com 62 pontos, seis a mais do que o Atlético-MG, vice-líder.

Para a partida, o técnico Jorginho não poderá contar com os atacantes Souza, Júnior e Jones Carioca, todos ainda em recuperação de lesões. Os desfalques levaram o treinador tricolor a conviver com uma dúvida: Elias, recém recuperado de contusão, ainda não tem participação confirmada. Cláudio Pitbull seria a segunda opção para atuar ao lado de Gabriel no setor de ataque.

Pelo lado do Tricolor das Laranjeitas, o técnico Abel Braga não terá o meia Thiago Neves, que foi convocado pela Seleção Brasileira para atuar no amistoso contra o Japão. A ausência do meia levou o treinador a cogitar a possibilidade de atuar com três atacantes, com Rafael Sóbis como substituto.

Além de Bahia x Fluminense, a quarta-feira que abre a 29ª rodada tem ainda os duelos Botafogo x Santos, Cruzeiro x Portuguesa, Ponte Preta x Náutico, Figueirense x Atlético-GO, Vasco x São Paulo, Corinthians x Flamengo e Internacional x Atlético-MG. Na quinta-feira, 11, jogam Palmeiras x Coritiba e Sport x Grêmio.

Bahia - Além de não poder contar com os atacantes Souza, Jones Carioca e Júnior, Jorginho ainda não sabe se terá o ponta de lança Elias, jogador que foi titular nos dois últimos jogos do Esquadrão na Série A.

Elias se recuperou de uma lesão muscular e participou normalmente dos treinos da última terça-feira, 9, no Fazendão, mas ainda é dúvida para o confronto. A definição do companheiro de Gabriel na linha de frente, então, deverá acontecer somente a alguns momentos antes de a bola começar a rolar em Pituaçu.

Segundo o próprio treinador, os possíveis substitutos para Elias seriam Cláudio Pitbull, Rafael "Gladiador" e Lulinha. O restante do time deverá ser o mesmo que atuou no empate sem gols com o Flamengo, na semana passada, no Engenhão.

Com 41,7% de aproveitamento, o Bahia já venceu oito partidas, empatou 11 e perdeu nove. O tricolor marcou 29 gols e sofreu 30.

Fluminense - O técnico do tricolor carioca, Abel Braga, terá como principal desfalque para a partida em Pituaçu a ausência do meia Thiago Neves, que está a serviço da Seleção Brasileira.

Com a impossibilidade de escalar o meia, no treino coletivo da última terça-feira, 9, o treinador do time carioca fez uma mudança tática: esboçou time formado por três atacantes, enquanto Deco passou a ser o único responsável pela armação de jogadas.

Quem entrou na vaga de Neves foi o atacante Rafael Sóbis, que deverá começar a partida ao lado de Wellington Nem e de Fred, então o artilheiro do Brasileirão com 14 gols marcados. O volante Valencia está a serviço da seleção da Colômbia e também não joga.

Líder da competição há sete rodadas, o Fluminense já venceu 18 jogos, empatou oito e perdeu somente dois - um aproveitamento de 73,8%.

