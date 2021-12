Bahia busca atuação mais convincente contra Moto Club

Ninguém pode dizer que o Esquadrão já engrenou em 2017. Mesmo considerando os amistosos da Florida Cup, a equipe venceu somente um jogo neste ano, contra o Jacobina, no último domingo. Também foi a única partida em que o time marcou gols – dois, no caso.

Uma boa chance para o time finalmente ‘desempacar’ será neste sábado, às 19h30, pela 2ª rodada da fase de grupos Copa do Nordeste. O adversário será o modesto Moto Club-MA, e o duelo acontecerá na casa do Esquadrão, o Estádio de Pituaçu.

Mas a grande notícia é: depois de revezar o time nas duas últimas partidas, o técnico Guto Ferreira voltará a mandar a campo sua equipe com força total. Dos titulares do Tricolor, apenas o volante Juninho, suspenso pela expulsão no empate com o Fortaleza, na 1ª rodada, não jogará neste sábado.

O comandante tricolor concorda que a atuação do Bahia pode ser mais convincente: “Eu acho que temos condições de fazer um grande jogo. Acho que o desempenho nos Estados Unidos foi bom, e o que tivemos aqui contra o Jacobina, também, mas espero que isso vá melhorando. E que a gente, jogando dentro de casa, possa fazer um jogo mais intenso, mais impositivo”.

O problema, para ele, tem sido a expectativa gerada em torno do elenco, muito alta para um início de temporada. “Todos querem que isso (atuações mais convincentes) aconteça o mais rápido possível, só que não é assim. A gente trabalha com uma expectativa maior do que pode dar neste momento, por isso acaba frustrando. Vamos manter uma expectativa um pouco mais baixa, já que é início de ano, e torcer para que o time surpreenda a gente”, pediu.

Revezamento

Além de Juninho, o Tricolor não terá na partida deste sábado o volante Matheus Sales e o atacante Gustavo, que entraram no esquema de rodízio do elenco. Apesar de ficar sem opções à altura no banco de reservas, o técnico garante que vale a pena poupá-los: “Porque não é só descanso para eles, é também oportunidade de treinar. Às vezes, o jogador é relacionado para os jogos mas fica em regime de concentração, não treina e não joga. E o que ele precisa é treinar”.

“Então, é um processo que a gente vai administrando jogo a jogo. Aí alguém pode dizer ‘ah, mas tem gente com um monte de partidas’. Ok, mas é porque a gente não tem, dentro do elenco, condição de fazer essa troca. Quando tiver, vamos fazer com eles também”, completou o comandante.

De todos os jogadores, os únicos que podem entrar em campo pela quarta partida seguida são o zagueiro Éder e o meia-atacante Diego Rosa. Os dois começam no banco de reservas na noite deste sábado.

Por outro lado, os zagueiros Tiago e Jackson, o lateral esquerdo Armero, o volante Renê Júnior e o meia Allione entrarão em campo apenas pela segunda vez neste ano.

Além dos três já citados, o Tricolor não terá o lateral esquerdo Matheus Reis, o volante Yuri e o atacante Edigar Junio, que se recuperam de lesões. O lateral direito Wellington Silva, que está em regime de condicionamento físico especial, ainda não foi liberado para jogar, e o também lateral direito Tinga voltou a não ser relacionado pelo treinador.

Bahia x Moto Club - 2ª rodada do Grupo B da Copa do Nordeste

Local: Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA)

Quando: Sábado, 3, às 19h30

Árbitro: Eduardo de Santana Nunes

Assistentes: Vaneide Vieira de Gois e Rodrigo Guimarães Pereira (trio de Sergipe)

Bahia - Jean, Eduardo, Tiago, Jackson e Armero; Renê Júnior, Edson e Régis; Zé Rafael, Hernane e Allione. Técnico: Guto Ferreira.

Moto Club - Ruan, Dieguinho, Wanderson, Ozeia e Chico Bala; Felipe Dias, Diego Teles, Curuca e Valdanes; Galego e Cléber Pereira. Técnico: Ruy Scarpino.

