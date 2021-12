Bahia busca ascensão com dois jogos seguidos na Fonte Nova

Um era o Bahia que começou com tudo o Campeonato Brasileiro, venceu as três primeiras partidas que fez em casa e se via brigando na parte de cima da tabela. Outro é o time atual, que só ganhou um dos últimos seis jogos realizados em Salvador – justamente o mais recente, por 2 a 1, contra o São Paulo – e está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

Porém, nada como ter uma visão otimista e se apegar a fatores convenientes para imaginar um novo salto tricolor. A partir do próximo domingo, 20, quando recebe o Vasco às 16h, a equipe terá, pela segunda vez na competição, uma sequência de dois compromissos como mandante – depois do Cruzmaltino, pega o Botafogo no domingo seguinte, no mesmo horário.

Na primeiro par de partidas consecutivas em casa que fez nesta edição da Série A, o Esquadrão se deu bem. Bateu o Atlético-GO por 3 a 0 e o Cruzeiro por 1 a 0. Os resultados fizeram o time alcançar a sexta colocação, dentro da zona de classificação para a Libertadores de 2018. O Bahia só se encontrou em melhor posição do que essa na rodada inaugural, com a liderança conquistada graças ao histórico 6 a 2 para cima do Atlético-PR.

Caso repita a façanha e derrote a dupla carioca, o Tricolor tem boa chance de voltar a figurar na metade superior da classificação. Contando com a melhor combinação de resultados possível, pode chegar até o sétimo posto.

“Teremos mais uma semana para trabalhar e vamos encarar esses dois jogos em casa para buscar os triunfos e sair dessa situação”, programou o centroavante Rodrigão, sobre a necessidade de o time, em 15º, se afastar da zona da degola. A equipe com melhor pontuação no Z-4 é a Chapecoense, com 22 pontos, só um a menos que o Bahia.

Para atingir sucesso na dupla empreitada, o técnico interino Preto Casagrande cobra mais atenção às suas orientações. Para ele, todos os gols do 4 a 1 sofrido diante do Atlético-PR, no último domingo, saíram de erros individuais da equipe. “Temos que focar naquilo que já foi falado. Na necessidade de estar concentrado o tempo inteiro. Hoje em dia não dá para admitir mais a desatenção. Tudo é treinado, programado”, disse.

Zaga completa

Depois da goleada em Curitiba, a delegação tricolor voltou nesta segunda-feira, 14, no fim da tarde a Salvador. Nesta terça, 15, às 15h, retorna aos trabalhos no Fazendão.

O zagueiro Éder, autor de gol contra na Arena da Baixada, não enfrenta o Vasco por ter recebido o terceiro cartão amarelo. No entanto, Preto poderá escalar a zaga titular por conta do retorno de Lucas Fonseca após cumprir suspensão.

Na lateral esquerda, o criticado Matheus Reis pode perder vaga. Armero e Juninho Capixaba são concorrentes.

