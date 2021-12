Bahia busca a quina contra Fogão

Se a possibilidade de deixar a zona de rebaixamento não for suficiente para motivar o Bahia contra o Botafogo, nesta quarta-feira, 17, no Rio de Janeiro, o Tricolor tem ainda uma marca invejável para manter. O Esquadrão venceu as últimas quatro partidas contra o Alvinegro e busca no duelo, às 22h, a simbólica quina.

Bom sinal para quem precisa do triunfo. Uma vitória no Maracanã - que seria a primeira fora de casa sob o comando de Gilson Kleina na Série A - praticamente garantiria o Tricolor fora do Z-4. O time chegaria a 23 pontos e passaria justamente o Fogão, que tem 22. Daí, seria só torcer por uma derrota de Chapecoense, Criciúma, Palmeiras ou Coritiba.

O retrospecto contra o adversário, como dito, não podia ser melhor. Nos últimos quatro confrontos pelo Brasileiro, entre o segundo turno de 2012 e o primeiro desse ano, só deu Bahia. Foram três triunfos como mandante e um fora de casa (veja os detalhes da sequência no quadro ao lado).

Na sua história, o Esquadrão só conseguiu cinco triunfos seguidos no Brasileirão contra um adversário. A vítima foi o Santos e tudo começou em 1977, com um 1 a 0 na Vila Belmiro. O último jogo da série foi em 1988, ano do bicampeonato do Tricolor, com um inesquecível 5 a 1 na Fonte Nova (veja mais no quadro ao lado).

Apesar do bom indício, Gilson Kleina prefere ver o duelo como mais uma batalha. "O espírito tem que ser o do último jogo, quando a equipe entrou determinada e superamos vento, gramado e adversário. Vamos sair daqui com essa confiança e buscar o resultado fora", disse.

A marca simbólica funciona, nesse sentido, como um adendo à uma equipe que, segundo o técnico, já está confiante. "Estamos passando pelo momento mais confiante na competição. Mas o que falamos para os atletas é que não devemos nos empolgar com uma vitória, a gente precisa de uma sequência delas", alertou. "A gente não vai entrar no Maracanã e se jogar para cima do Botafogo. Vai ter que ter equilíbrio", completou.

Sem Titi e Fahel

O duelo ainda será marcado por uma escalação difícil de se ver no Bahia nos últimos anos. Kleina optou manter o time que venceu o Figueirense, e com isso Fahel e Titi, que voltam de suspensão, começarão no banco.

Ver os dois entre os reservas por opção técnica só aconteceu uma vez nos mais de três anos da dupla no Fazendão. Foi no ano passado, contra o Atlético-PR. Cristóvão Borges preferiu apostar na dupla Lucas e Demerson - a mesma que joga hoje - e manteve o garoto Feijão, então em boa fase, como marcador no meio-campo. O Tricolor empatou na Fonte por 1 a 1, no dia 27 de outubro.

Kleina explicou que a escolha foi pelo momento. "São grandes jogadores, mas nos grupos que trabalho eu prezo pela coerência. Fizemos um grande jogo e prefiro pensar na manutenção da equipe", afirmou.

O treinador terá os desfalques de Roniery e Diego Macedo, que seguem de fora por problemas na coxa. Na terça, 16, Uelliton foi liberado para resolver problemas particulares, mas deve jogar.

