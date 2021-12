Bahia busca 1ª vitória em casa em mais de 2 meses

Depois da surpreendente vitória de virada sobre o Santos, na Vila Belmiro, por 3 a 1, na estreia do técnico Jorginho, o Bahia recebe o São Paulo, neste domingo, 2, às 16 horas, no estádio de Pituaçu, em Salvador, buscando a primeira vitória em casa em mais de dois meses para se afastar da zona de rebaixamento. O único triunfo do time jogando em Salvador pelo Campeonato Brasileiro foi contra o Sport, em 17 de junho, pela quinta rodada, por 2 a 1.

O Bahia é o primeiro time acima do grupo que desce à Série B na próxima temporada, com 20 pontos - quatro a mais que o Palmeiras, que abre a zona de rebaixamento. "Estamos trabalhando forte porque será um jogo duro contra um dos melhores times do campeonato", disse o atacante Souza. "Vamos precisar de todo o apoio da torcida".

O histórico do time em partidas contra o São Paulo, este ano, porém, preocupa. Em três jogos, um pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em São Paulo, e dois pela primeira fase da Copa Sul-Americana, um em Salvador e um no Morumbi, foram três derrotas (por 1 a 0, 2 a 0 e 2 a 0, respectivamente).

Em compensação, Jorginho só tem um dos jogadores considerados titulares sem condição de jogo, o lateral-esquerdo Ávine, e pode repetir o time que derrotou o Santos com o reforço do goleiro Marcelo Lomba, que volta de suspensão automática.

