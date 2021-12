O Bahia deu um importante passo rumo a Série A ao vencer o Vila Nova na noite desta sexta-feira, 4, por 1 a 0, em pleno estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Bruno Porciuncula Bahia bate Vila Nova fora de casa e entra no G-4

Com o triunfo, o tricolor baiano subiu para a 3ª colocação, com 56 pontos, e deve torcer para o Avaí perder do Paraná dentro de casa e o Náutico não vencer o CRB fora de casa. Ambos os jogos são neste sábado, 5.

O Bahia volta a jogar terça-feira, 8, às 20h30, contra o Sampaio Corrêia em uma Fonte Nova que deve estar lotada de tricolores. Régis, com o terceiro cartão amarelo, e Moisés, expulso, vão desfalcar o Bahia.

Gol no início

O primeiro tempo já começou com bola na rede. Aos 6 minutos, Juninho cobra falta em jogada ensaiada e manda no canto esquerdo de Wagner Bueno, abrindo o marcador.

Com o gol no início, a equipe tricolor ficou recuada e o Vila Nova tentava pressionar, mas não assustava Muriel. O Bahia buscava os contra-ataques e teve suas melhores chances em cobranças de falta de Juninho, mas não conseguiu ampliar.

Aos 48 minutos, Guilherme Teixeira, que já tinha um amarelo, fez falta em Juninho e recebe o segundo, deixando a equipe da casa com um a menos.

Tricolor irreconhecível

O Bahia voltou para o jogo completamente desequilibrado e recuado em campo. O Vila Nova pressionou e teve, ao menos, três chances claras de gol. Logo aos 5 minutos, Fabinho tocou para Maguinho na grande área. Cara a cara com o goleiro, ele manda para fora. Sete minutos depois, Frontini, com o gol aberto, mandou a bola na trave.

Os jogadores do Bahia faziam faltas duras e levavam muitos cartões: Renê Júnior, Régis, Wesley Natã e Moisés receberam amarelo, o último ainda recebeu um segundo cartão ao fazer falta sem bola e foi expulso aos 30 minutos.

Guto Ferreira ainda fez substituições equivocadas ao tirar Régis, que era um dos poucos que pensava, e colocar Luis Antônio, que deu apenas um chute ao gol, e tirar Juninho, colocando Feijão, abdicando de vez do ataque e, contando com a sorte, segurando o placar.

Vila Nova 0 x 1 Bahia - Partida válida pela 34ª da Série B do Campeonato Brasileiro Local: Serra Dourada, em Goiânia Qunado: sexta-feira, 4 de novembro, às 20h30 Árbitro : Rodolpho Toski Marques (ASP-FIFA/PR) Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Luciano Roggenbaum (PR) Cartões amarelos: Régis, Renê Júnior, Moisés (duas vezes), Wesley Natã (Bahia) Guilherme Teixeira (duas vezes), Moisés, Gustavo Geladeira (Vila Nova) Cartões vermelhos: Guilherme Teixeira (Vila Nova) / Moisés (Bahia) Gols: Juninho (Bahia) Vila Nova - Wagner Bueno, Maguinho, Guilherme Teixeira, Reginaldo e Marcelo Cordeiro (Frontini); Caíque, Fagner (Aloísio), Victor Bolt e Fabinho (Gustavo Geladeira); Simião e Moisés. Técnico: Guilherme Alves Bahia - Muriel; Eduardo; Tiago, Jackson e Moisés; Renê Júnior, Juninho (Feijão) e Régis (Luiz Antônio); Edigar Junio, Victor Rangel (Wesley Natã) e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

