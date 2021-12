Embalado pela comemoração do aniversário do primeiro título brasileiro, conquistado em 1959, que completou 54 anos neste sábado, 29, o Bahia garantiu a classificação à final do Campeonato Baiano de 2014.

Diante da equipe do Serrano, pelo segundo jogo da semifinal, o Esquadrão, que entrou em campo com um selo comemorativo na manga da camisa branca, poderia até empatar que chegaria à decisão, mas jogou para o gasto e derrotou o time de Teixeira de Freitas por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O gol do triunfo do tricolor, que havia empatado em 1 a 1 no primeiro confronto contra o Serrano, no meio da semana, foi anotado por Fahel, ainda no primeiro tempo. [Confira abaixo o vídeo com o gol]

Agora, o tricolor espera o resultado do confronto entre Vitória e Vitória da Conquista, que se enfrentam pelo segundo jogo da semifinal neste domingo, 30, no estádio de Pituaçu, na capital baiana, para saber quem será seu adversário na decisão. No primeiro confronto, o Leão venceu por 2 a 1.

As duas partidas das finais ocorrem nos dias 6 e 13 de abril. Caso o adversário do Bahia seja o rival Vitória, o tricolor joga primeiro como mandante, na Arena Fonte Nova, e, depois, como visitante. Se o adversário for o Vitória da Conquista, o primeiro jogo será no Estádio Lomanto Júnior, no sudoeste do estado, e o segundo duelo, na capital.

Bahia bate Serrano e garante vaga na final do Baianão

Fahel marca

Precisando vencer para chegar à decisão, o time do Serrano partiu para cima do Bahia logo nos primeiros segundos do jogo. Com menos de um minuto, Fábio Gama recebeu dentro da área, dominou e chutou com estilo. O goleiro Marcelo Lomba precisou se esticar para defender e evitar o gol relâmpago.

Com o início empolgante dos visitantes, o Esquadrão só conseguiu chegar pela primeira vez aos quatro minutos, mas Jeam, que fez seu primeiro jogo como titular, furou dentro da área ao tentar tocar de letra, após passe de Talisca.

A equipe de Teixeira de Freitas teve outra chance com Fábio Azevedo, que arriscou uma bomba do meio da rua e deu trabalho para Lomba, e viu um gol de Geremias ser anulado, na marcação de um impedimento polêmico.

Aos 15', quem também saiu na cara do gol foi Jeam, após receber passe de Fahel. Mas o atacante, cara a cara com o gol, viu o goleiro Gil defender o chute e desperdiçou boa oportunidade.

O técnico Marquinhos Santos, do Bahia, foi obrigado a fazer a primeira alteração pouco antes dos 30 minutos, após Anderson Talisca se machucar em um lance pelo meio. Rafinha entrou e deu mais velocidade ao ataque tricolor.

Foi dele o passe para o primeiro gol do Jogo, de Fahel, que recebeu na área e tocou de primeira para o fundo da rede, aos 39 minutos, aumentando a vantagem do Esquadrão antes da ida para os vestiários.

Serrano pressiona, mas Esquadrão se garante na final

Para o segundo tempo, as duas equipes voltaram sem alterações. A primeira boa chance foi do Serrano. Aos cinco minutos, Jadilson arriscou do meio da rua, a bola desviou na defesa do Bahia e por pouco não engana o goleiro Lomba, que conseguiu fazer a defesa.

Em outro lance, Jadilson voltou a levar perigo ao gol defendido por Lomba ao acertar a trave em cobrança de falta, aos 13'.

O Bahia também levou perigo, três minutos depois, com Diego Macedo. Ele recebeu belo passe de Pittoni, domina na intermediária e bateu cruzado. A bola só não entrou porque o goleiro Gil fez boa defesa, mandado a bola pela linha de fundo.

Mais ousado, sobretudo a partir da segunda metade da etapa complementar, o Serrano teve duas grandes oportunidades com Marconi: na primeira delas, aos 20', o jogador mandou por cima do gol de Lomba após erro da defesa do Esquadrão; na segunda chance, aos 32', o meia viu a bola bater no travessão após tocar de cabeça aproveitando cruzamento na área.

Pouco antes do apito final, o time de Teixeira de Freitas teve outro gol anulado. Jadilson invadiu a área e chutou cruzado. Wilker, sozinho, desviou para o gol, mas o assistente marcou impedimento, anulando o tento.

Pelo lado do Bahia, quem "bateu na trave" foi Maxi Biancucchi, que entrou no segundo tempo no lugar de Jeam. O argentino teve duas excelentes oportunidades para marcar seu primeiro gol com a camisa tricolor, mas a bola insistiu em não entrar.

Aos 46', o gringo recebeu cruzamento de Rafinha, mas, embaixo das traves, mandou para fora. Um minuto depois, ficou com a sobra do goleiro Gil, que defendeu chute de Diego Macedo. No entanto, Biancucchi errou novamente o chute e mandou por cima da meta.

