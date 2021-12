Se faltou gás no Ba-Vi, as novidades do Esquadrão na noite de terça-feira, 7, na Fonte Nova, deram a força necessária para o time comandado por Sérgio Soares vencer o Paysandu por 2 a 0 e entrar no G-4 da Série B.

Destaque para Jacó. Substituto de Léo Gamalho, o centroavante de 19 anos mostrou qualidade na função e foi premiado com os dois gols do triunfo do Bahia.

Tiago Lemos Bahia bate Paysandu na Fonte Nova e volta para o G-4

O jogo

Maxi Biancucchi poderia ter feito a vantagem ser maior, mas desperdiçou pênalti no fim do primeiro tempo. O argentino teve que sair no intervalo por causa de uma pancada no lado direito da cintura. Ele será reavaliado nesta quarta, 8, para saber se terá condições de enfrentar o Oeste, sábado, na Fonte.

Nas vagas dos suspensos Wilson Pittoni e Souza, os garotos da base Yuri e Gustavo Blanco deram conta do recado. O primeiro marcou certo e foi um dos melhores em campo. O segundo ainda apresentou qualidade na saída de bola e deu uma força a Tiago Real na criação.

A qualidade ofensiva, no entanto, foi garantida por Eduardo. Depois de jogar apenas três minutos contra o Paraná no fim de maio - saiu por lesão -, o canhoto voltou na terça para mostrar que pode ser titular do tricolor.

No primeiro gol, ainda na etapa inicial, o meia pegou sobra na esquerda, limpou o lance e cruzou rasteiro para Jacó mandar para a rede.

No início do segundo tempo, Eduardo invadiu a área na habilidade e cruzou sem jeito. A bola bateu em dois atletas do Paysandu e sobrou para Jacó marcar o segundo.

Após o jogo, o diretor de futebol Alexandre Farias confirmou que a renovação de Kieza está encaminhada.

<GALERIA ID=20197/>

adblock ativo