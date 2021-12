Bahia bate o Mantiqueira e vai à segunda fase da Copa São Paulo

Em partida marcada por interrupções, o Bahia venceu o Mantiqueira por 2 a 0 na tarde desta terça-feira, 9, e avançou à segunda fase da Copa São Paulo. Os gols do Tricolor foram marcados por Júnior Ramos e Felipinho, de pênalti, ambos no segundo tempo.

Logo no aquecimento, o árbitro principal se lesionou e o jogo começou com um atraso de 16 minutos. No segundo tempo, devido às fortes chuvas que atingiram a cidade de Guaratinguetá (SP), a partida ficou parada e foi retomada mesmo com o gramado impraticável.

Classificado em primeiro lugar no Grupo 28, com sete pontos, o Bahia enfrentará o Taubaté (SP) na próxima fase. O horário e data ainda será definida pela Federação Paulista de Futebol (FPF). A segunda colocação da chave ficou com o Botafogo (PB).

As fortes chuvas interromperam o jogo durante o segundo tempo (Foto: Reprodução)

*Sob supervisão do editor Nelson Luis

