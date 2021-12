O Bahia se despediu, nesta quarta-feira, 14, em alto estilo da Arena Fonte Nova, que até o final da Copa do Mundo ficará a disposição da Fifa. Na segunda fase da Copa do Brasil, o América Mineiro chegou com a pegada de Série B, chegando junto, e viu a classificação ficar próxima ao fazer 1 a 0, de pênalti, com Obina, mas o Esquadrão mostrou que é time de primeira e virou com gols de Branquinho e Rafinha, garantindo a vaga para enfrentar o Corinthians, após o Mundial: 2 a 1.

<GALERIA ID=19185/>

Com o resultado, o Bahia volta à terceira fase da competição após sair na 2ª fase no ano passado. O adversário será o Corinthians, em dois confrontos ainda sem datas e locais definidos, mas que só acontecem depois da parada para a Copa do Mundo.

Classificado na Copa do Brasil, o Tricolor se volta agora para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, 18, às 16h, o duelo é contra o Sport, na Ilha do Retiro, mas o jogo corre o risco de não acontecer por falta de segurança, já que a Polícia Militar de Pernambuco está em greve desde a terça, 13.





Edmilson Ferreira Bahia bate o América-MG de virada e avança na Copa do Brasil

O jogo

No primeiro tempo, as duas equipes erraram muitos passes e criaram algumas oportunidades de gol, sendo que foram do Coelho as mais claras. Aos 24, Obina esticou a bola para Willans Santana, que entrou na área e foi derrubado por Marcelo Lomba.

Último homem, o goleiro tricolor era para ser expulso, mas só recebeu o cartão amarelo. Obina cobrou bem e fez 1 a 0. Acabava a possibilidade de decisão nos pênaltis e ao Bahia só a vitória interessava.

Ainda na etapa inicial, o tricolor empatou com Branquinho, em boa jogada de Raylan. No segundo tempo, o empate com gols dava a vaga ao América. Mas, aos 43, William Barbio cruzou da linha de fundo, Talisca chutou e, no rebote, Rafinha, que entrou no lugar de Henrique, chutou de direita para levar o Bahia à terceira fase.

adblock ativo