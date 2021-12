Bahia bate Lusa no Canindé e mantém 4 pontos do Z-4

O Bahia conquistou um importante triunfo na noite deste domingo, 4, ao derrotar a Portuguesa no estádio do Canindé por um a zero, com um gol de Souza, aos 32 minutos do segundo tempo.

O resultado leva o tricolor aos 40 pontos, mesma pontuação da Lusa, que fica na frente na tabela pelo saldo de gols (-1 para os paulistas, -4 para os baianos).

Além de permanecer da 16ª posição, o Esquadrão manteve os quatro pontos de vantagem para o Sport, primeiro time na zona de rebaixamento, e abre sete pontos para o Palmeiras, faltando quatro rodadas para o final da competição.

Na próxima rodada, o Bahia volta a jogar fora de casa contra o Cruzeiro no domingo, 11, às 18h30 (horário de Salvador). Já a Portuguesa enfrenta o Botafogo no Engenhão no sábado, 10, às 18h30 (horário de Salvador).

O jogo - A partida começou com dois lances polêmicos antes dos cinco minutos de jogo, Aos 2 min, Bruno Mineiro poderia ter uma boa chance, mas o juiz marcou que o atacante da Lusa teria dominado a bola com a mão. Já aos quatro minutos, Souza chegou a marcar, após uma cobrança de escanteio. Entretanto, o árbitro marcou falta do atacante do tricolor baiano no defensor adversário.

No restante da primeira etapa, o Bahia apostou em lances de contra-ataque, principalmente com Jones, mas que sempre paravam na falta de um bom último passe. O jogada mais perigosa aconteceu aos 23 minutos, quando Jones cruzou para Gabriel, que parou na boa defesa do goleiro Dida.

Já a Portuguesa assustou mais o goleiro Marcelo Lomba, especialmente perto do final do primeiro tempo. Aos 39 minutos, Lomba saiu bem do gol, socando a bola para fora da área. A melhor chance veio nos acréscimos. Moisés cruzou na área, Valdomiro tocou de cabeça e o goleiro tricolor saiu com os pés para evitar a chegada de Bruno Mineiro na bola.

Etapa final - O grande personagem do segundo tempo foi Souza. Logo aos sete minutos, o atacante levou a torcida tricolor ao desespero, perdendo a melhor chance de gol da partida. Após receber passe sozinho dentro da área, Souza dominou errado e tentou tocar para Jones, errando o passe.

Mas o Caveirão iria se redimir aos 33 minutos. Após um belo chute do volante Diones, o experiente goleiro Dida deu rebote, que foi aproveitado pelo goleador do Bahia, marcando o único gol da partida.

O placar ainda poderia ser maior se Elias, que entrou no lugar de Jones Carioca no segundo tempo, não tivesse perdido uma boa chance aos 39 minutos. O atacante tentou tirar de Dida, que se esticou e fez grande defesa.

Os jogadores da Portuguesa reclamaram de pênalti em dois lances no início do segundo tempo, aos sete e doze minutos, com Ananias e Marcelo Cordeiro. Mas o juiz mineiro Ricardo Marques Ribeiro nada marcou, amargando para o time paulista uma derrota que deixa o time em perigo nas últimas rodadas do Brasileirão.

