Bahia bate Juazeiro e avança à final do Baianão

Com a vantagem adquirida na primeira partida da semifinal, na última quarta-feira, 1, quando venceu por 2 a 0, o Bahia encarou o Juazeiro na noite deste sábado, 4, administrou o placar agregado e venceu o time da casa por 1 a 0. Com o resultado, o Tricolor avançou à final do Campeonato Baiano e aguarda o vencedor do duelo entre Juazeirense e Vitória, no domingo, 5. O gol do Esquadrão foi marcado por Anderson Talisca nos acréscimos da primeira etapa.

Precisando marcar para reduzir o saldo negativo na soma dos resultados, o Juá começou pressionando o Bahia, que pouco criou na primeiro tempo, crescendo mais nos 10 minutos finais da etapa inicial, com a cabeça de Zé Roberto que acertou a bola na trave, com o gol aberto, e com o belo chute de Anderson Talisca, que fez o gol solitário da partida nos acréscimos.

O Tricolor entra na final em desvantagem pela campanha na fase de grupos. O encontro está marcado na Arena Fonte Nova no próximo domingo, dia 12. Antes de focar as atenções para o primeiro duelo da final do estadual, o Bahia viaja à cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, onde encara o Luverdense pela segunda fase da Copa do Brasil na quarta-feira, 8, às 22h. Caso conquiste o resultado por dois ou mais gols de diferença, a equipe elimina a partida de volta, agendada para o dia 15 de maio, na Arena Fonte Nova.

Regulamento embaixo do braço - O Bahia venceu o primeiro duelo, na Arena Fonte Nova, por 2 a 0, e viajou a Juazeiro com o objetivo de não levar gols e administrar a vantagem. Joel Santana escalou o time com dois zagueiros e três volantes à frente - Fahel, Toró e Diones - deixando apenas Anderson Talisca livre para armar as jogadas e Zé Roberto encostando no centroavante Fernandão.

Precisando da vitória a qualquer custo e jogando nos seus domínios, o Juazeiro começou partindo para cima do Bahia e assustou logo nos dois primeiros lances: Kleuber recebeu lançamento no costado da zaga, mas não conseguiu chegar na bola e, na sequência, Humberto avançou pela direita e a bola passou por todos dentro da área.

Como o Esquadrão entrou em campo disposto a marcar firme, o Juá não conseguiu penetrar pelo meio e passou a arriscar de fora da área. Joãozinho e Bruno tentaram marcar de longe, mas erraram na pontaria. Nas tentativas de bola aérea, a zaga do Bahia, sempre bem posicionada, cortou todos os lances de perigo do Juazeiro.

O primeiro momento de perigo de gol do Tricolor aconteceu somente aos 18 minutos. Fernandão disputou com a zaga do Juá, no corpo, e chutou forte do bico da grande área. A bola desviou na zaga e saiu em escanteio. Aos 40 minutos o goleiro Marcos Vinícius falhou e Zé Roberto cabeceou no chão e a bola explodiu no travessão.

Já nos minutos finais da primeira etapa, Pablo fez ótima jogada pela direita e rolou a bola para Fernandão. O centroavante fez o trabalho de pivô e rolou a bola para Anderson Talisca, que dominou para o pé direito e buscou o canto do arqueiro do Juá para inaugurar o marcador. A bola morreu no fundo da rede e ampliou a vantagem do Bahia no placar agregado.

Marcação firme compensa - Ciente que estava em desvantagem, o técnico Janilson Lima iniciou a segunda etapa partindo para o tudo ou nada. O comandante do Juazeiro sacou o zagueiro Mailson e lançou mão do meia-atacante Jean Carlos para tentar virar o jogo e ainda buscar a classificação no estadual.

O Juazeiro dominou toda a segunda etapa e, após uma sequência de cinco escanteios consecutivos, o árbitro Wilson Seneme sinalizou pênalti para o alviverde após Titi tentar cortar o cruzamento com o braço direito. Na cobrança, o volante Márcio tentou tirar do goleiro Marcelo Lomba e a bola resvalou no pé da trave direita antes de sair pela linha de fundo.

A partir daí o Juazeiro não conseguiu ser tão incisivo e se rendeu à marcação tricolor. Nas poucas vezes que insistia em jogadas de bola alçadas na área, sempre neutralizadas pela zaga do Bahia. O Bahia, à frente no marcador e com o domínio da partida, administrou o resultado e chegou ao segundo triunfo consecutivo na competição.

Antes do término da partida, o meia Brendon ainda perdeu a cabeça e acertou uma pancada com o braço no rosto de Magal e foi expulso de campo. Depois de alguns lances de ataque, sem muito perigo ao gol de Marcos Vinícius, o tricolor venceu o duelo e avançou a mais uma final. O Esquadrão é o maior detentor de títulos estaduais e aguarda o resultado de Vitória e Juazeirense para a disputa do seu 45º título baiano.

