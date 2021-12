Certamente, vários dos 17 confrontos anteriores entre Goiás e Bahia no Serra Dourada tiveram muito mais emoção e boas jogadas que o desta terça-feira, 7, mas nenhum proporcionou um final tão feliz para o torcedor tricolor.

Pela 7ª rodada da Série B, o Esquadrão conquistou seu primeiro triunfo histórico sobre o Esmeraldino na casa do rival, por 2 a 0, e manteve-se na terceira colocação, dentro do desejado G-4.

O jogo? Um retrato perfeito da crise técnica do futebol brasileiro. Detalhe que pouco importa diante do anseio pela volta do Bahia à Série A. O Goiás, com um time fraco como há muito não se vê, entrou na zona do rebaixamento.

Daniel Dórea Bahia bate Goiás, finda tabu no Serra Dourada e volta ao G-4

Um golaço e só

Uma linda matada no peito e um chutaço que estufou a rede. Que bom seria se o primeiro tempo em Goiânia tivesse se resumido ao seu único lampejo de beleza. O lance de Renato Cajá, aos 20 minutos, abriu o placar para o Bahia e salvou uma metade inicial de partida marcada por lances bizarros, chutões da defesa e trocas intermináveis de posse de bola.

No meio desse cenário, dá para dizer que o combalido Goiás, sofrendo com os protestos da torcida em sua própria casa, foi ligeiramente superior. Tanto que conseguiu levar perigo cinco vezes à meta defendida por Lomba.

Logo aos sete minutos, Thalles soltou a canhota de fora. Passou perto. Aos 14, Wendel recebeu de Raphael Lucas, mas isolou o chute. O Tricolor, mesmo postado de maneira cautelosa e sem forçar a marcação na frente, sofria com as esporádicas jogadas velozes do rival.

Porém, aproveitou-se da instabilidade do Esmeraldino para se colocar à frente. Aos 20 minutos, o goleiro Renan afastou mal uma bola que foi parar no peito de Cajá. Aí veio a já descrita pintura elaborada por um jogador que, mesmo longe de sua melhor condição física e técnica, tem algo a mostrar.

Nos minutos que se sucederam até o intervalo, os goianos ainda assustaram com uma finalização de Léo Sena, aos 21, uma cobrança de falta de Anderson Salles que explodiu no travessão, aos 35, e um erro feio de Raphael Lucas em chance na pequena área.

No tempo complementar, o Goiás, que exibia vontade de reagir, murchou. Com a troca do meia Léo Sena pelo centroavante Cassiano, o Bahia ganhou mais espaços e conseguiu até criar uma jogada bem trabalhada. Na boa tabela entre Hernane e Luisinho, aos três minutos, o Brocador teve seu chute travado.

Mortinho, o Alviverde fazia o Esquadrão ficar cada vez mais acomodado no jogo. Doriva até tentou dar vida nova à equipe com as entradas de Régis e Thiago Ribeiro, mas foram os anfitriões, em lance isolado, que quase empataram aos 31. Depois de Lomba rebater para o meio da área um cruzamento, Cassiano finalizou e Tinga salvou o gol certo. Foi o susto final.

Aos 43, em contra-ataque, Thiago Ribeiro lançou Régis, que driblou o goleiro Renan e acabou derrubado. Ribeiro converteu o pênalti e fez o Bahia confirmar o objetivo dos três pontos. O da boa atuação ficou para a próxima: sexta, às 19h15, em Pituaçu, diante do CRB.

adblock ativo