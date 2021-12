Bahia bate Cruzeiro e vai à semi na Copa do Brasil Sub-20

O Esquadrãozinho garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 após vencer o Cruzeiro por 1 a 0, em Minas Gerais, na quarta-feira, 22. No jogo de ida, o Bahia ficou no empate em 1 a 1, na Fonte Nova.

O centroavante Jeam, que foi liberado do elenco profissional para defender a equipe, marcou o único gol da partida.

Agora, o Bahia se prepara para enfrentar o São Paulo, na próxima quarta-feira, 29, em local ainda ser definido por sorteio.

