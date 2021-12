Bahia bate Corinthians e avança às oitavas da Copa SP

O Bahia avançou às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior depois de bater o Corinthians por 1x0 na tarde desta quarta-feira (16), no estádio Hermínio Ometto, em Araras, interior de São Paulo.

O tricolor entrou em campo para enfrentar o maior campeão do torneio (oito títulos no total), mas tendo na bagagem a melhor campanha da primeira fase na Copinha - três jogos, três vitórias, 11 gols marcados e nenhum sofrido. Com um gol do volante Feijão, aos 33 minutos do primeiro tempo, o Bahia segurou o resultado até o fim, com atuação inspirada do goleiro Renan.

A forte chuva que castigou a cidade de Araras não impediu as chances claras dos dois lados. Mesmo com o campo encharcado no primeiro tempo, ambos os times se lançaram ao ataque e, logo no primeiro minuto de jogo, Matheus empurrou a bola para o fundo das redes após cruzamento de Railan, mas estava em posição irregular.

O goleiro Renan foi um dos destaques do time tricolor que evitou pelo menos três chances claras de gol e não permitiu que o Corinthians empatasse a partida. Quando os paulistas conseguiram furar o forte esquema de marcação do Bahia, o goleiro recuperou. Além de contar com a sorte, em duas oportunidades que o ataque corintiano esbarrou na trave.

Com três homens de frente o Corinthians tentou desde o início furar o bloqueio tricolor. Aos 19 minutos Léo chutou colocado e a bola explodiu na trave esquerda de Renan. No lance seguinte, Leandro, artilheiro do time na Copa SP com seis gols marcados, perdeu uma chance clara aos 26 minutos, quando recebeu na marca do pênalti mas chutou fraco. A bola passou rente à trave de Renan.

Em um dos contra-ataques rápidos, Railan mandou a bola na área e o volante Feijão testou forte para o fundo das redes. O goleiro Caíque ainda tocou na bola mas não conseguiu evitar o gol do Bahia, aos 33 minutos do primeiro tempo.

Forte marcação tricolor - O Bahia voltou para o segundo tempo com a ideia de manter o resultado e responder nos contra-ataques. E a tática deu certo. Os paulistas pressionaram durante quase toda a segunda etapa, mas não conseguiram furar a marcação tricolor.

O atacante Léo, um dos que mais buscaram o gol, carimbou a trave aos 18 minutos durante uma avalanche do ataque alvinegro. O técnico Rodrigo Leitão partiu para o tudo ou nada, mudando a tática para o 3-3-4 para tentar arrancar o empate e levar o jogo para os pênaltis.

Bem postada, a marcação do Bahia continuou evitando que a meta fosse vazada pela primeira vez na competição e conseguiu manter sua defesa invicta e com a melhor campanha entre as 100 equipes que iniciaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

As joias tricolores se preparam agora para encarar o Juventude na próxima sexta-feira (18) pelas oitavas de final, em horário ainda a ser definido pela Federação Paulista de Futebol.

