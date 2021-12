Bahia bate ASA e fica perto da classificação na Copa SP

O Bahia derrotou a equipe do ASA por 3 a 2 nesta quarta-feira, 8, no estádio Ferreirão, em Ilhabela (SP), e assumiu a ponta do Grupo U da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, o Esquadrãozinho precisa apenas de um empate para se classificar à segunda fase do torneio.

Os gols do triunfo do tricolor, o segundo seguido na competição, foram marcados por Leonardo, que abriu o placar de pênalti no primeiro tempo, Jeam e Jeferson, que selaram a vitória na segunda etapa. Pelo lado do ASA, quem balançou as redes foram Lorraney e Jorge.

Com o resultado, o Bahia chegou aos seis pontos, dois a mais que a Portuguesa, segunda colocada. O ASA, que tem um ponto, e o Comercial, que não somou nenhum até agora, já estão eliminados. Apenas os líderes e os seis melhores segundos colocados de cada grupo se classificam para a fase de mata-mata.

Na próxima rodada, a última da primeira fase, o Esquadrãozinho encara a Lusa, no sábado, 11, às 15h (horário de Salvador), para definir quem fica com o topo da chave. Para o tricolor, basta apenas não perder para avançar como líder do grupo. ASA e Comercial também se enfrentam no mesmo dia para cumprir tabela.

