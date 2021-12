Bahia bate América-RN e garante vaga na próxima fase do Nordestão

Com tranquilidade, o Bahia bateu o América-RN por 2 a 0 na Arena das Dunas, em Natal, neste sábado, 14, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste. Os gols do Tricolor foram marcados pelo atacante Élber no primeiro tempo e Juninho Capixaba no último lance do jogo. O duelo também foi marcado por ser o primeiro do meia Rodriguinho como titular pelo Esquadrão.

Com o resultado, o Bahia se classificou para a próxima fase da competição regional com uma rodada de antecedência. O triunfo também colocou o Tricolor momentaneamente na primeira posição do Grupo A (Fortaleza ainda pode ultrapassar nesta rodada). "Estamos classificados mas vamos manter o foco. Temos que manter a primeira posição do grupo para jogar dentro de casa nas próximas fases", disse o meia Rodriguinho após o jogo.

Pela Copa do Nordeste, o Bahia volta a campo no próximo sábado, 21, contra o Náutico, pela última rodada da fase de grupos. A partida será essencial para o Tricolor garantir o primeiro lugar do seu grupo, o que dá direito a disputar as fases eliminatórias disputadas em jogo único como mandante. O duelo contra o Náutico deverá acontecer com portões fechados após decreto da Prefeitura de Salvador que proíbe eventos com mais de 500 pessoas na capital baiana.

Pressão inicial

Muito superior, o Bahia não fez cerimônia para partir para cima logo nos instante iniciais. O time ocupava o campo ofensivo, mas falhava na parte final das jogadas. Isso durou até a marca dos 13 minutos, quando Juninho Capixaba cruzou e Élber testou para a rede. Foi o quarto gol do atacante na temporada, ficando a apenas um de igualar os cinco que marcou em todo o ano de 2019.

Aos 20, Gregore levou perigo em chute de fora da área. Sete minutos depois, após toque de letra de Rodriguinho, João Pedro rolou a bola pelo meio das pernas do marcador e bateu por cima. Aos 30, João Pedro cruzou e a sobra ficou com Rodriguinho, que carimbou o goleiro.

Rodriguinho aparecia bem. Aos 33, chutou cruzado e Gilberto não alcançou. Depois, aos 45, fez linda tabela com Clayson, que parou na defesa do arqueiro Vitor.

Rodriguinho foi um dos melhores em campo na sua estréia como titular com a camisa do Bahia

O jogo parecia sob total controle do Bahia, mas o Mecão ousou mais no início do segundo tempo e o Tricolor passou a vacilar muito na saída de bola. Assim, o anfitrião conseguiu criar chances. Aos dois minutos, após erro de Flávio, Geninho ameaçou em chute desviado. Na cobrança do escanteio, Geninho voltou a tentar e a bola saiu por pouco. Aos 16, Dione recebeu da entrada da área e bateu com relativo perigo.

Mas parou por aí o assanhamento do América, que logo voltou a ser dominado pelo Esquadrão. Rodriguinho ainda brilharia em dois bons lances em parceria com Clayson. Na primeira, aos 19, tocou para o baixinho, que chutou torto. No minuto seguinte, lançou o atacante em contra-ataque e recebeu de volta. Finalizou no cantinho, mas Vitor foi buscar. Depois, aos 27, limpou a jogada e bateu para defesa em dois tempos do goleiro.

Pouco antes do apito final, o armador saiu para dar lugar a Fernandão. Tudo indica que, daqui para a frente, ninguém tira sua posição de titular. Resta saber, após a recuperação de Rossi, quem fica no banco para o meia desfilar seu futebol. O próprio Rossi e Clayson são os principais candidatos.

Já sem Rodriguinho em campo, o Tricolor chegou ao gol que matou a partida. Aos 48 minutos, Arthur Caíke ajeitou e, de fora da área, Juninho Capixaba fez seu primeiro gol como profissional pelo Bahia.

