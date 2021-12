Bahia bate a Lusa e ganha fôlego na luta contra o Z-4

Se faltou técnica, sobrou raça. Se faltou um jogador em campo, sobrou sorte. Com um gol solitário de Fernandão no final do primeiro tempo, o Bahia venceu o confronto direto com a Portuguesa na noite deste domingo, 24, e conquistou três pontos importantes na luta contra a zona de rebaixamento.

Restando apenas duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Esquadrão subiu três casas na tabela e agora é o 13º colocado, com 45 pontos conquistados.

Mesmo sem apresentar um futebol técnico ou que enchesse os olhos do torcedor, o tricolor venceu a segunda partida seguida - feito que não conseguia desde o dia 19 de setembro - e está a dois pontos do "número mágico" de 47 pontos para escapar da degola.

Sem um jogador durante mais da metade da segunda etapa - Feijão foi expulso aos 21 minutos - o Bahia resistiu à pressão da Portuguesa e segurou o resultado até o fim.

E o time se prepara agora para mais uma batalha para escapar da degola, no próximo domingo, 1º. O Esquadrão vai encarar o Cruzeiro no Mineirão, às 17h. A equipe azul já conquistou o título do campeonato e o tricolor precisa do triunfo para evitar o confronto de vida ou morte contra o Fluminense na última rodada.

Já a Portuguesa, que bastava somente vencer o Bahia para se garantir na Série A em 2014, viaja para a cidade de Campinas, onde vai encarar a já rebaixada Ponte Preta no mesmo dia e horário. Na última rodada, o time rubro-verde recebe o Grêmio, no estádio do Canindé.

<GALERIA ID=18767/>

O jogo

O Bahia, na boca da zona de rebaixamento, vinha numa queda drástica de rendimento, conseguindo somente 10 pontos nas últimas 10 rodadas. Já a Portuguesa, que passou quase todo o primeiro turno na zona de rebaixamento, era dono de uma das melhores campanhas do returno.

O Esquadrão havia marcado somente 34 gols nas 35 partidas até então e só não tem poder ofensivo pior que o Náutico, já fadado à Segundona na próxima temporada.

No entanto, o time contou mais uma vez em uma partida decisiva de Fernandão, que anotou seu 15º tento no campeonato e salvou o time de mais um revés, garantindo os três pontos em mais uma partida sem jogadas plásticas ou bem trabalhadas.

A Lusa, da mesma forma, não conseguiu vazar o bloqueio tricolor, nem mesmo depois da expulsão de Feijão. O volante do Bahia levou o cartão amarelo na primeira falta do jogo, aos dois minutos, e, aparentemente nervoso, cometeu outras duras infrações até receber o cartão vermelho.

Sem técnica, mas com sorte, o Esquadrão cumpriu o dever de casa, passou a ocupar o lugar que era do adversário na tabela - a 13ª posição - e agora vê a zona de rebaixamento cada vez mais distante no Campeonato Brasileiro.

adblock ativo