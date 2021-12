Bahia avança em negociação com meia paraguaio do Cerro Porteño

Buscando reforçar uma posição bem carente no time, o Bahia deve anunciar nos próximos dias a primeira contratação para o setor ofensivo do time, o meia paraguaio Óscar Ruiz, de 29 anos.

Atualmente no Cerro Porteño-PAR, onde atua desde 2017, o jogador depende apenas de detalhes burocráticos para assinar um contrato de empréstimo válido até o meio do ano que vem, segundo informações do jornalista Jorge Nicola.

Através de uma publicação no Twitter, na noite desta quinta-feira, 18, o empresário do atleta, Régis Marques Chedid, causou um alvoroço na torcida tricolor, após publicar o grito "BBMP", famosa sigla usada pelos simpatizantes do Esquadrão. Velho conhecido do clube baiano, Chedid já trabalhou para ex-atletas estrangeiros do clube, como o volante paraguaio Wilson Pittoni, e os irmãos argentinos Maxi e Emanuel Biancucchi.

BBMP !!!! — regis marques chedid (@regis_marques_) March 19, 2021

adblock ativo