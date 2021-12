Bahia atropela Paraná na Fonte Nova e acende sonho do acesso

Três gols, bolas na trave, bom futebol, estádio cheio, triunfo e chance real de acesso. O cenário, até ontem limitado aos sonhos das horas de sono do torcedor tricolor, que, há duas semanas, se mostrava completamente descrente no retorno à Série A, viveu um dia de pura realidade.

Embalados pela promoção de ingressos (a partir de R$ 10) e pelos 3 a 0 aplicados sobre o Avaí uma semanas antes, pouco mais de 20 mil torcedores compareceram à Fonte Nova para prestigiar um novo 3 a 0, desta vez sobre o Paraná pela 21ª rodada da Série B.

O Bahia, porém, começou o jogo de forma irregular, com erros bobos de passe. Em um deles, aos 19 minutos, Luiz Antônio entregou nos pés de Cristian, que lançou Fernando Karanga. De cara com Muriel, ele chutou em cima do goleiro.

O mesmo Fernando Karanga protagonizou o lance mais bizarro da partida. Em contra-ataque, o atacante era marcado somente por Tiago. Do outro lado, Robson entrava livre para marcar. Karanka preferiu o drible e foi barrado pelo zagueiro. A bola ainda voltou para ele enquanto Robson seguia escandalosamente livre e pedindo o passe. Ao invés disso, Karanga tentou outro drible, errou de novo e simulou falta.

Ver sua meta ameaçada por Fernando Karanga fez o Esquadrão acordar. A partir dos 25 minutos do primeiro tempo, começou a ser mais incisivo. Aos 29, Juninho passou por três marcadores e deixou Allano na cara do gol. O atacante, contudo, deu uma de 'Karanga' e chutou em cima do goleiro. O lance, de qualquer forma, serviu para incendiar o time e a torcida. A partir dali, o Bahia iniciou um bombardeio.

Massacre

Foram três gols e outras três bolas na trave . A primeira aos 37 do primeiro tempo, quando Moisés soltou um foguete no poste esquerdo. Aos dois da etapa final, veio o tento, quando Edigar Junio, após bate-rebate, abriu o placar com uma bomba no ângulo direito

Aos nove, Renato Cajá bateu de fora, e o goleiro Marcos espalmou. No rebote, Eduardo carimbou o poste direito. Um minuto depois, Cajá mandou por cobertura e acertou o travessão. O bombardeio do Esquadrão ia deixando marcas: trave esquerda, trave direita, travessão... O placar, porém, continuava magro.

Juninho e Allano trataram de resolver. Aos 14, o meia, de fora da área, bateu no canto esquerdo e estufou as redes. Aos 23, o atacante driblou um marcador e mandou no cantinho direito.

Dali para o fim, a Fonte Nova explodiu em festa. O sonho do acesso, de utópico há duas rodadas, já está ganhando os primeiros traços de realidade. O G-4 da Série B está logo ali, só três pontinhos à frente.

