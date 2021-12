Bahia atribui contratação de Marinho à liberação do Cruzeiro

O presidente do Bahia, Marcelo Sant'Ana, não nega interesse no atacante Marinho. Nesta segunda-feira, 28, em noite de respostas aos torcedores na rede social Twitter, o mandatário do Bahia deixou claras as 'condições' para que a negociação aconteça: "O atleta é do Cruzeiro, três anos de contrato. Tem que respeitar. Se clube autoriza, aí atleta e empresário definem", respondeu a uma das perguntas.

O vice-presidente de futebol da Raposa, Bruno Vicintin, salientou não ter recebido propostas oficiais por Marinho até agora: "Todo jogador do Cruzeiro é negociável, mas não recebemos propostas'".

Mais discreto sobre o assunto, o empresário do atacante, Jorge Machado, disse ter uma novidade para nesta terça, 29, sobre o futuro de Marinho. "Amanhã falamos", limitou-se a dizer.

Santa sonda Maxi

Vice-presidente do Tricolor, Pedro Henriques confirmou nesta segunda que o Bahia recebeu uma sondagem de um clube da Série A para contar com o atacante Maxi Biancucchi. "Houve sim. Chegando uma proposta, vamos analisar", limitou-se a dizer o dirigente.

Segundo informações da imprensa pernambucana, o interessado seria o Santa Cruz, que perdeu para o próprio Bahia o atacante Luisinho. A ideia seria uma transferência de empréstimo, com o salário do atacante, que tem contrato até 2016, dividido meio a meio.

