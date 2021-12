Bahia assinará contrato com a Arena Fonte Nova

O Bahia está bem perto de confirmar o local onde mandará os seus jogos a partir da temporada 2013: na manhã desta quinta-feira, 29, o clube assina contrato com a Arena Fonte Nova.

Após a assinatura do acordo, o presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, se reunirá com o conselho deliberativo tricolor, que decidirá se aprova ou não o retorno à Fonte.

O namoro com o mais novo palco do futebol baiano já dura pouco mais de dois anos, quando a direção do Esquadrão assinou uma espécie de memorando que já previa a possibilidade de o tricolor baiano mandar os seus jogos na Arena.

Já o seu maior rival, o Vitória, também anunciou nesta semana que firmou acordo com a concessionária da Arena e que fará pelo menos quatro jogos experimentais no local.

Templo de glórias - Foi na antiga Fonte Nova que o Bahia viveu os melhores momentos da sua história. Lá, o clube mandava os seus jogos desde o ano de 1951. Em 1959, conquistou o seu primeiro título nacional, a Taça Brasil e, em 1988, se consagrou campeão brasileiro.

O seu ciclo no estádio foi interrompido somente em novembro de 2007, quando parte da arquibancada superior desabou e vitimou sete torcedores. A partir de então, a Fonte Nova foi interditada e o tricolor passou um ano a mandar os seus jogos entre Camaçari e Feira de Santana.

Somente em 2009, mesmo ano em que a Fonte foi implodida, é que o Esquadrão passou a jogar em Pituaçu, então reformado pelo governo do Estado. Em 2010, com o anúncio do Brasil como sede da Copa do Mundo, começaram as obras da nova Arena.

Hoje, pouco mais de 80% das obras já foram concluídas. A inauguração da nova Fonte Nova está prevista para acontecer em março do próximo ano.

