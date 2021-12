Bahia assina contrato com a Fonte Nova até 2018

Em reunião realizada na manhã desta quinta-feira, 17, o Bahia firmou contrato com a Arena Fonte Nova pelos próximos três anos. Marcelo Sant´Ana, o vice-presidente Pedro Henriques, além dos representantes da Arena, o diretor de operações Ricardo Santiago e o gerente jurídico Daniel Castro Lima, assinaram o novo contrato.

Neste novo contrato, o sócio do esquadrão terá direito ao Acesso Garantido, que será lançado com preço promocional, válido para adesões nos primeiros 30 dias. Posteriormente, o torcedor que possuir o benefício não terá a necessidade de usar ingresso para entrar no estádio, utilizando a nova carteira de sócio.

