Bahia assina acordo para recuperação da Cidade Tricolor e Fazendão

O Bahia informou, nesta segunda-feira, 26, que chegou ao entendimento com a OAS e a Planner, referente aos CT's do Fazendão e da Cidade Tricolor.

O clube assinou, nesta segunda, um acordo extrajudicial que define a recuperação da propriedade do Fazendão, além da compra de um terreno no bairro Jardim das Margaridas, vizinho ao CT, e da aquisição definitiva da Cidade Tricolor, em Dias D'ávila.

No entanto, o Bahia informou por meio de nota que para que o trâmite seja concluído, é preciso que haja uma autorização do juiz responsável pela recuperação judicial da OAS, além da homologação na mesma vara em que tramita a ação do Bahia contra a OAS e a Planner.

Para reaver o patrimônio, o Esquadrão terá que pagar à Planner R$ 6.486.505,00, valor que, segundo o clube, já está previsto para o orçamento do próximo ano e que já foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. O Tricolor também terá que ceder os títulos provenientes da desapropriação da antiga sede de praia, no total de 11.052,93m² em Transcons (titulo do mercado imobiliário).

Além disso, o time também terá que arcar com pagamento de impostos dos imóveis em atrasado.

adblock ativo