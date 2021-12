Bahia arranca empate no fim e evita vexame em casa

Gestão nova, futebol velho. Na semana em que o Bahia comemorou a eleição de um presidente escolhido pelo voto da torcida, o time empatou em 2 a 2 com o Criciúma e acumulou seu quatro jogo seguido sem triunfo no Campeonato Brasileiro.

O Esquadrão recebeu o Criciúma na noite desta quarta-feira, 11, na Arena Fonte Nova e, depois de sair perdendo no primeiro tempo, empatou em dois lances de bola parada. Apagado no primeira etapa, o tricolor viu o Tigre abrir o placar com um gol contra do volante Feijão e ampliar com Lins antes do intervalo.

Fernandão diminuiu para o Bahia em cobrança de pênalti e Obina empatou aos 40 minutos da etapa complementar.

Com o resultado, o tricolor soma seu primeiro ponto nas últimas quatro partidas no torneio. O time permanece na zona intermediária da tabela, assim como a equipe catarinense, e vê cada mais distante o sonho da Libertadores da América. E, mais próxima a ameaça da zona de rebaixamento.

O Esquadrão permanece na 12ª posição, mas com o triunfo da Portuguesa sobre o Vasco, o time agora está a somente dois pontos da zona da degola. A equipe ainda pode ser ultrapassada por Vitória, Flamengo e Atlético-MG, que jogam nesta quinta, 12.

O próximo compromisso do Bahia pelo Brasileirão será domingo, 15, quando pega o Coritiba no estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 16h. Já o Criciúma, recebe o Internacional no Heriberto Hülse, no mesmo dia e horário.

Jogo truncado

Times com maior número de falta no Brasileirão, Bahia e Criciúma fizeram uma partida longe da perfeição técnica. Com o jogo truncado principalmente na etapa inicial, os dois times erraram vários passes e criaram poucos momentos de emoção aos pouco mais de seis mil torcedores na Fonte Nova.

Exceto o gol de Lins - após linda assistência de Morais - os três tentos da partida foram anotados em lance de bola parada, o que demonstra o fraco poder ofensivo das equipes.

Apesar da forte marcação no meio campo, os times também pouco criaram pelos flancos. Angulo e Raul pelo Bahia, em suas investidas, não encontraram os atacantes, assim como Sueliton e Marlon, pelo Criciúma.

Restou os lances de bola parada para o placar sair do zero e o Bahia arrancar o empate dentro de casa e evitar o vexame diante da sua torcida.

Dois tempos distintos

Apagado em campo, o Bahia viu o Criciúma dominar a primeira etapa e abrir vantagem de 2 a 0 antes do intervalo. Mesmo com inúmeros passes errados e poucas jogadas ofensivas dos dois lados, o Tigre conseguiu abrir o placar após falha da defesa tricolor e gol contra de Feijão, aos nove minutos de jogo.

Sem conseguir criar, o Bahia tentava somente de fora da área, mas sem perigo para o goleiro Gallato. Aos 37 minutos, Morais, ex-Bahia, descolou um ótimo lançamento para o Lins, que tocou na saída de Marcelo Lomba.

Depois do intervalo, o Bahia entrou em campo com outro ritmo e com William Barbio e Obina, em lugar de Angulo e Anderson Talisca. E conseguiu o empate aos 26 minutos. Depois de ser puxado na área, Fernandão encheu o pé em cobrança de pênalti e marcou para diminuir o placar.

Partindo para o tudo ou nada, o time manteve a pressão em cima do Criciúma e, em cobrança de escanteio de Wallyson, Obina testou firme da marca do pênalti para empatar aos 40 minutos e evitar um vexame tricolor diante da sua torcida.

