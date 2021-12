Bahia arranca empate com o Flamengo no Rio

Dominando amplamente a partida, o Bahia empatou com o Flamengo na noite desta quarta-feira, 21, no Estádio Moacyrzão, em Macaé (Rio de Janeiro). O Flamengo abriu o marcador no primeiro tempo, logo aos 10 minutos, com Paulinho, e o gol do Bahia saiu aos 46 do segundo tempo, com Talisca cobrando falta. O domínio pode ser mensurado pelo número de finalizações: 23 do Bahia contra 3 do Flamengo.

Com o empate, o Tricolor se manteve na 9ª posição, com 8 pontos, mas um jogo a menos. O Esquadrão agora vai até a Arena Barueri onde enfrenta o Fluminense, sábado, 24, às 18h40

Domínio total tricolor

O Bahia assustou logo no início do primeiro tempo, com um cruzamento de Pará, que Felipe se atrapalhou e quase levo o gol e um chute de Talisca, com o goleiro do Flamengo fazendo bela defesa. Mas, aos 10 minutos, na primeira finalização do Flamengo, Paulinho recebeu cruzamento e cabeceou sozinho para o fundo do gol, abrindo o marcador.

A partir daí o time carioca voltou a se encolher e o Bahia teve o maior domínio do jogo, mas a equipe abusava de cruzamentos e chutes de fora da área. O tricolor chegou a ter 62% da posse de bola no primeiro tempo.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro, com o Bahia dominando a partida. O tricolor baiano teve pelo menos três chances de empatar a partida logo no início: com cobrança de falta de Talisca, cabeçada de Máxi e, novamente, com Talisca, que chutou de bico para a defesa de Felipe.

O gol de empate era só questão de tempo. A entrade de Bárbio deu mais movimentação ao ataque tricolor. Aos 46 minutos, falta na entrada da área. Talisca se apresentou e cobrou com maestria, sem chances para Felipe.

Aos 48 ainda teve uma nova falta e chance do Bahia virar, mas Talisca cobrou e a bola bateu em Henrique, saindo para tiro de meta.

