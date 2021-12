Com um time bastante sólido no sistema defensivo, o Bahia voltou a repetir as boas atuações antes da parada da Copa América e, na noite desta quarta-feira, 10, arrancou empate diante do Grêmio por 1 a 1, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), no primeiro duelo das quartas de final.

Daniel Genonadio* Bahia arranca empate com Grêmio e tenta carimbar vaga em Salvador

A decisão da vaga na semifinal será na próxima quarta, 17, às 19h15, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Bahia ou Grêmio avançam com qualquer triunfo. Um novo empate, seja qual for o placar, leva a decisão para os pênaltis, já que o gol marcado fora de casa não serve mais como desempate.

Antes da decisão diante do Grêmio, o Esquadrão tem pela frente o Santos, em partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão, no sábado, 13, às 19h, em Pituaçu.

O jogo

O Grêmio foi superior no início da primeira etapa, manteve a posse de bola, porém, sem criar muitas chances de gol. Já o Bahia esperava o adversário e buscava os contra-ataques.

Mas a primeira grande chance do jogo foi do Esqaudrão. Aos 29 minutos, Élber serviu Ramires que chutou de primeira, levando perigo ao gol de Paulo Victor. Aos 33, o Grêmio reagiu com Jean Pyerre. Ele aproveitou a sobra de bola e bateu forte para acertar a trave do goleiro Douglas, que, pouco tempo depois, ainda fez grande defesa em cabeçada de André dentro da área

O primeiro tempo parecia se encaminhar para o fim com um empate quando, aos 47, Everton recebeu na área e foi derrubado por Douglas. O árbitro marcou pênalti para o Grêmio. Na cobrança, o destaque da Seleção Brasileira na Copa América deslocou o goleiro e colocou o Grêmio em vantagem.

Bahia arranca empate com Grêmio e tenta carimbar vaga em Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

O Bahia voltou diferente para a segunda etapa e, com maior controle de bola, pressionou o time da casa. A recompensa veio logo aos 03 minutos. Após cobrança de escanteio de Artur, Gilberto mandou de cabeça para o fundo do gol: 1 a 1.

O Grêmio foi para cima em busca do segundo gol, mas as poucas jogadas efetivas da equipe gaúcha paravam em Douglas. Renato Gaúcho mexeu na sua equipe, com as entradas de Luan, Pepê e Felipe Vizeu nas vagas de Jean Pyerre, Alisson e André.

Com o time da casa pressionado pela torcida, o Esquadrão criou a melhor chance para vencer a partida. Aos 33, após bom passe de Guerra, que entrou no lugar de Ramires para fazer a sua estreia, Artur invadiu a área e chutou para a defesa de Paulo Victor. Aos 43, ele ainda teve outra grande chance, mas mandou para fora. Nos acréscimos, o Bahia trocou passes até o apito final do árbitro.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo