Bahia aproveita viagem para negociar rescisão com Nike

O Bahia pretende aproveitar a viagem até São Paulo, onde enfrenta o Fluminense, no sábado, 24, em Barueri, para resolver outro assunto que tem gerado insatisfação da torcida: o contrato com a Nike, fornecedora de materiais esportivos do Tricolor.

Segundo o diretor de negócios do clube, Pablo Ramos, o Bahia terá uma reunião com a empresa e a loja Netshoes, outra parte envolvida no contrato. A ideia é buscar um acerto para romper o vínculo.

"A ideia continua sendo conseguir um acordo amigável entre as três partes, para que ninguém vá à Justiça e cobre algum valor para o outro", explica ele. "À luz do que vem sendo discutido ao longos dos últimos meses, estamos buscando um denominador comum", completa Pablo.

A relação entre clube e fornecedora ficou ainda mais estremecida no domingo, quando a Nike e a Netshoes lançaram dois uniformes de treino em que predominam as cores azul, branco e preto. A ausência do vermelho, presente na identidade visual do clube, gerou insatisfação da torcida, que protestou na internet. Além disso, o Tricolor garante que o uniforme não foi aprovado previamente pela diretoria.

Na segunda-feira, 19, a diretoria se reuniu para discutir uma medida para o caso, e nesta terça, 20, deve ser realizada outra reunião. De acordo com Pablo, ficou decidido que o uniforme não será usado pela equipe no Fazendão, e será somente colocada à venda pela loja.

Ele afirma que alguns avanços já foram alcançados na relação com a Nike. "Já conseguimos que, em vez do contrato se encerrar em dezembro de 2015, ele agora vai encerrar em dezembro deste ano, sem necessidade de multa", adiantou.

adblock ativo